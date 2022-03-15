Уроженец Новосибирской области погиб на Украине — у него остались жена, сын и внуки

Стало известно о еще одном погибшем военнослужащем из Новосибирской области — это 44-летний майор Виктор Максимчук. Информацию о его гибели опубликовала администрация Колыванского района НСО.



— Родился в Пономаревке, жил в Краснодаре. Его мама живет в Скале (Колыванского района. — Прим. ред.). Дорогая Надежда Михайловна! Все родные и близкие! Примите соболезнования от всех жителей Колывани, — говорится в сообщении администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Наши коллеги с 93.RU уточняют, что Виктор Максимчук был командиром мотострелкового полка, а погиб 6 марта под Мариуполем. Администрация Колыванского района при этом утверждает, что трагедия случилась 7 марта.

