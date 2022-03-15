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Уроженец Новосибирской области погиб на Украине — у него остались жена, сын и внуки

Мужчина дослужился до звания майора

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Мужчина родился в селе Пономаревка Новосибирской области, но, со слов главы сельсовета, уже давно там не жил

Мужчина родился в селе Пономаревка Новосибирской области, но, со слов главы сельсовета, уже давно там не жил

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Стало известно о еще одном погибшем военнослужащем из Новосибирской области — это 44-летний майор Виктор Максимчук. Информацию о его гибели опубликовала администрация Колыванского района НСО.

— Родился в Пономаревке, жил в Краснодаре. Его мама живет в Скале (Колыванского района. — Прим. ред.). Дорогая Надежда Михайловна! Все родные и близкие! Примите соболезнования от всех жителей Колывани, — говорится в сообщении администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Наши коллеги с 93.RU уточняют, что Виктор Максимчук был командиром мотострелкового полка, а погиб 6 марта под Мариуполем. Администрация Колыванского района при этом утверждает, что трагедия случилась 7 марта.

Как сообщила НГС глава Пономаревского сельсовета Елена Гусева, мужчину похоронят в Горячем Ключе Краснодарского края. Прощание с ним, как пишет 93.RU, состоится завтра, 16 марта, в станице Саратовской под Горячим Ключом.

По информации краснодарского издания, Виктора Максимчука представили к государственной награде. У него остались жена, сын и внуки.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона. Среди них — 22-летний командир взвода разведки Даниил из Колывани, поселка в 47 километрах от Новосибирска. Проводить парня в последний путь на его родину в Колывань приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники МЧС и полиции, чиновники администрации и депутаты Заксобрания, а еще десятки родственников, друзей и одноклассников.

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смертьспецоперация
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