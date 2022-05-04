«Серьезно был настроен на жизнь»: еще двое военнослужащих из Новосибирской области погибли на Украине
Антону Беляеву было
Военнослужащие Антон Беляев и Александр Жовнер из Новосибирской области погибли в ходе спецоперации на территории Украины.
Гибель уроженца села Гжатск Куйбышевского района Антона Беляева подтвердили в администрации Гжатского сельсовета. Прощание с погибшим прошло
— У нас в селе по прописке человек 500 проживает, а на прощании было, я не знаю, человек 300. Ну очень много. <…> Антон — из многодетной семьи, их четверо детей в семье. Хоронил его брат, родители не дожили до этого. Он такой исполнительный мальчишка был! Смотря на него, я всегда думала, что из него должен появиться хороший человек. Такой серьезный. Хоть он и улыбающийся мальчишка был, но вот он серьезно был настроен на жизнь, на дальнейшее будущее. Тем более раз он принял такой решение — пойти по контракту служить, — рассказала Елена Нестеренко, работник местного КДЦ и бывшая классная руководительница Антона Беляева.
На момент гибели ему исполнилось
— По распределению попал в Оренбургскую область, село Тоцкое. Служил в инженерных войсках, должность — старший механик-водитель. Потом, через
Последние годы, как сообщила Елена Нестеренко, он проживал в Тоцком. Погиб Антон Беляев
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Также стало известно о гибели Александра Жовнера — уроженца поселка Вега, расположенного недалеко от Бердска. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе администрации Бердска, его похороны еще не состоялись. Там не смогли уточнить возраст и звание погибшего, но заявили, что сегодня на сайте администрации появится некролог со всеми данными.
1 мая в Бердске состоялось прощание с