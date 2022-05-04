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Спецоперация на Украине

«Серьезно был настроен на жизнь»: еще двое военнослужащих из Новосибирской области погибли на Украине

Антону Беляеву было 26 лет, возраст Александра Жовнера неизвестен

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Прощание с Антоном Беляевым прошло <nobr class="_">2 мая</nobr>, дата похорон Александра Жовнера пока неизвестна

Прощание с Антоном Беляевым прошло 2 мая, дата похорон Александра Жовнера пока неизвестна

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Военнослужащие Антон Беляев и Александр Жовнер из Новосибирской области погибли в ходе спецоперации на территории Украины.

Гибель уроженца села Гжатск Куйбышевского района Антона Беляева подтвердили в администрации Гжатского сельсовета. Прощание с погибшим прошло 2 мая в местном Доме культуры.

— У нас в селе по прописке человек 500 проживает, а на прощании было, я не знаю, человек 300. Ну очень много. <…> Антон — из многодетной семьи, их четверо детей в семье. Хоронил его брат, родители не дожили до этого. Он такой исполнительный мальчишка был! Смотря на него, я всегда думала, что из него должен появиться хороший человек. Такой серьезный. Хоть он и улыбающийся мальчишка был, но вот он серьезно был настроен на жизнь, на дальнейшее будущее. Тем более раз он принял такой решение — пойти по контракту служить, — рассказала Елена Нестеренко, работник местного КДЦ и бывшая классная руководительница Антона Беляева.

Антон Беляев родился и вырос в Куйбышевском районе, после 2014 года проживал в Оренбургской области

Антон Беляев родился и вырос в Куйбышевском районе, после 2014 года проживал в Оренбургской области

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На момент гибели ему исполнилось 26 лет. По ее словам, он окончил 11 классов в Гжатске, в 2013 году начал работать трактористом, а спустя год был призван в армию.

— По распределению попал в Оренбургскую область, село Тоцкое. Служил в инженерных войсках, должность — старший механик-водитель. Потом, через 10 месяцев службы по призыву, принял решение заключить контракт. В 2016 году женился, родилась дочь. Служил он 8 лет в общей сложности. За эти годы Антон был неоднократно представлен к наградам: дважды был награжден медалью Минобороны РФ за отличие в учениях. И, кстати, на церемонии прощания стало известно, что его представили к ордену Мужества посмертно в звании «старший сержант», — добавила она.

Последние годы, как сообщила Елена Нестеренко, он проживал в Тоцком. Погиб Антон Беляев 22 апреля.

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Также стало известно о гибели Александра Жовнера — уроженца поселка Вега, расположенного недалеко от Бердска. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе администрации Бердска, его похороны еще не состоялись. Там не смогли уточнить возраст и звание погибшего, но заявили, что сегодня на сайте администрации появится некролог со всеми данными.

1 мая в Бердске состоялось прощание с 33-летним капитаном Иваном Романовым, который погиб 24 апреля. Его наградили орденом Мужества посмертно.

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