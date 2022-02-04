Из Новосибирска запустили прямые рейсы в Краби

Компания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Краби — они будут выполняться раз в неделю по средам, начиная с 23 февраля.
Рейс вылетает из Новосибирска в 00:15 и прилетает в Краби в 08:15 по местному времени. Обратный рейс вылетает также в среду в 09:40 и приземляется в аэропорту Толмачево в 17:35.
Провинция Краби популярна среди туристов. В ее состав, например, входят острова Пхи-Пхи, где снимался фильм «Пляж».
Кроме того, из Новосибирска можно улететь и в другие регионы Таиланда — на Пхукет, в Бангкок. Сейчас туда пускают туристов из России по специальной программе, но актуальные правила нужно уточнять перед вылетом.
Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2021 года первый рейс после возобновления сообщения из Новосибирска в Таиланд вылетел на Пхукет.