Пустят только привитых. Самолеты снова летают из России в Таиланд, как туда попасть?

По решению оперштаба, на борт самолета попадут только граждане РФ, вакцинированные «Спутником V».



Власти разрешают въезд привитым вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Таиланда — это ASTRA ZENECA, CoronaVac, Johnson & Johnson, Moderna, Vero Cell, Pfizer и «Спутник V». Дети до 18 лет, путешествующие с родителями, допускаются без подтверждения вакцинации.

Какие ковид-документы нужны

Самое главное — это сертификат о вакцинации «Спутником V», из всех российских вакцин правительство Таиланда одобрило только эту. Полный курс вакцинации туристы должны пройти за 14 дней до въезда в страну.

По приезде путешественникам (в том числе детям) нужно показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Результаты теста и сертификат о вакцинации должны быть на английском языке.



С 1 ноября Таиланд официально стал пускать привитых путешественников без карантина. Первый (он же пробный) за 19 месяцев пандемии самолет с российскими путешественниками прилетел на Пхукет 6 ноября. Рейс по традиции встречали водяной аркой.