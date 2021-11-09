Пустят только привитых. Самолеты снова летают из России в Таиланд, как туда попасть?

Россия и Таиланд с сегодняшнего дня возобновляют прямые перелеты: улететь на острова можно не только из Москвы, но и из других городов страны, где открыто международное авиасообщение. Если планируете отпуск, объясняем, как попасть в Таиланд в условиях пандемии.
Как будут летать самолеты
С 9 ноября 2021 года самолеты будут летать по следующим направлениям: Москва — Бангкок и Москва — Пхукет, по два рейса в неделю на каждом маршруте. Рейсы из других российских городов в Бангкок и Пхукет будут проходить один раз в неделю на каждом маршруте.
По решению оперштаба, на борт самолета попадут только граждане РФ, вакцинированные «Спутником V».
Власти разрешают въезд привитым вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Таиланда — это ASTRA ZENECA, CoronaVac, Johnson & Johnson, Moderna, Vero Cell, Pfizer и «Спутник V». Дети до 18 лет, путешествующие с родителями, допускаются без подтверждения вакцинации.
Какие ковид-документы нужны
Самое главное — это сертификат о вакцинации «Спутником V», из всех российских вакцин правительство Таиланда одобрило только эту. Полный курс вакцинации туристы должны пройти за 14 дней до въезда в страну.
По приезде путешественникам (в том числе детям) нужно показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Результаты теста и сертификат о вакцинации должны быть на английском языке.
С 1 ноября Таиланд официально стал пускать привитых путешественников без карантина. Первый (он же пробный) за 19 месяцев пандемии самолет с российскими путешественниками прилетел на Пхукет 6 ноября. Рейс по традиции встречали водяной аркой.
На борту были 275 пассажиров, и без происшествий не обошлось. У одного взрослого и ребенка не было разрешения на въезд, еще у двоих детей — результатов ПЦР-теста. Можно сказать, что пассажирам повезло: в честь открытия их простили.
— Власти Пхукета в порядке исключения разрешили указанным гражданам проследовать на территорию острова, несмотря на грубое нарушение ими установленного режима въезда в Таиланд, — рассказали в генконсульстве России в Пхукете. — Согласно действующему регламенту, в последующем граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской принадлежности за собственный счет.
Как попасть на острова
- Предоставить сертификат о вакцинации (с момента введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней);
- заполнить свидетельство о въезде (COE);
- для путешественников на Пхукет обязательна бронь в сертифицированном отеле SHA Plus. Для тех, кто едет на Самуи — бронь в отелях категории ALQ;
- оплатить ПЦР-тестирование (первый тест делается за 72 часа до вылета в Таиланд, второй — по прибытии, третий — на 6–7 день, четвертый — на 10–14 день);
- установить мобильное приложение Thailand Plus для отслеживания местоположения и состояния здоровья;
- купить страховку, которая покрывает лечение минимум на 100 тысяч долларов США, включая лечение от коронавируса.
Виза для тех, кто едет в Таиланд на срок до 30 дней, не нужна.
Где можно отдыхать
С этой осени российские путешественники могут отдыхать без карантина в четырех провинциях: Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай, Рейли-бич), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо).
Для туристов действует несколько программ:
- «Песочница Пхукета» — передвижения только по острову.
- «Песочница Пхукета 7+7» — первую неделю турист проводит только на острове, следующую — на Самуи, Пхангане, Ко Тао, локациях Краби, Ко Яо Яй и Пханг Нга. Перед отъездом придется сдать ПЦР-тест.
- По программе «Самуи плюс» первые три дня турист живет в сертифицированном отеле на острове Самуи и может свободно перемещаться по всей территории отеля. С четвертого до седьмого дня можно путешествовать по туристическим программам на территории острова, а с восьмого по четырнадцатый день — ездить на Ко-Самуи, Ко-Панган и Ко-Тао.
С октября вакцинированные путешественники могут отдыхать еще в нескольких провинциях Таиланда, в числе которых Бангкок, Чонбури (в пределах Паттайи), Чиангмай и Прачуапкхирикхан.
Какие ограничения действуют
Страна регулярно обновляет коронавирусные ограничения. Как и в России, здесь обязательно носить маски в общественных местах. Закрыты парки развлечений, в общепите запрещают продавать алкоголь. В зависимости от количества заболевших, страна делится на три зоны: темно-красная (28 провинций, в том числе Бангкок) — зона с самыми серьезными ограничениями. Кафе и рестораны работают до 21:00, заполняемость их только на 50%. В общественных местах запрещено собираться группами больше 25 человек.
Красная зона — это 37 провинций. Общепит работает до 23:00, в общественных местах нельзя собираться группами более 50 человек.
СЮЖЕТ
В оранжевую зону входят 11 провинций, в том числе Краби, Сураттхани и Пхукет. Здесь запрещено собираться группами свыше 100 человек, магазины, салоны красоты и заведения общепита работают в обычном режиме. Впрочем, провинции могут самостоятельно менять ограничения. Так, самый популярный у туристов курорт — Пхукет — уже разрешает продавать алкоголь в кафе и ресторанах до 23:00. Работают бильярдные, компьютерные клубы, магазины шаговой доступности. Разрешены массовые мероприятия для групп до 500 человек.
Таиланд для непривитых или привитых другими вакцинами россиян, как ожидается, откроется в январе 2022 года — эти даты озвучили в Министерстве туризма и спорта страны. Куда еще можно улететь из России — читайте в этом материале.