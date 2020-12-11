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На работу не выйдет четверть страны: карта регионов-счастливчиков, где 31 декабря будет выходной

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Тем, кто 31-го всё же отдыхает, придется дополнительно отработать 26 декабря

Тем, кто 31-го всё же отдыхает, придется дополнительно отработать 26 декабря

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Главы некоторых регионов России уже объявили четверг 31 декабря выходным. Рабочий день переносится на 26 декабря. Решение касается государственных служащих и сотрудников госпредприятий, остальным работодателям рекомендовано самим решить, выпускать сотрудников на работу в последний день года или нет.

Самой первой объявила о выходном Белгородская область. Следом за ней так же поступили власти Курской, Владимирской областей, Крыма и Ставрополья. По данным на утро 11 декабря, решение о выходном принял уже 21 субъект федерации — то есть практически каждый четвертый регион. При этом нашлись те, где последний день года будет рабочим. Например, так решили власти Омской и Курганской областей, Красноярского края.

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Большинство регионов по-прежнему находятся в раздумьях. Или решили работать 31-го числа

Большинство регионов по-прежнему находятся в раздумьях. Или решили работать 31-го числа

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Напомним, что в этом году, если 31 декабря у вас не будет выходным, покинуть офис можно на час раньше. В следующем году, уже решили в правительстве РФ, в последний день года никому не надо идти на работу.

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выходной 31 декабрякалендарьрабочий деньНовый год 2021
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