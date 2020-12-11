На работу не выйдет четверть страны: карта регионов-счастливчиков, где 31 декабря будет выходной

Главы некоторых регионов России уже объявили четверг 31 декабря выходным. Рабочий день переносится на 26 декабря. Решение касается государственных служащих и сотрудников госпредприятий, остальным работодателям рекомендовано самим решить, выпускать сотрудников на работу в последний день года или нет.



Самой первой объявила о выходном Белгородская область. Следом за ней так же поступили власти Курской, Владимирской областей, Крыма и Ставрополья. По данным на утро 11 декабря, решение о выходном принял уже 21 субъект федерации — то есть практически каждый четвертый регион. При этом нашлись те, где последний день года будет рабочим. Например, так решили власти Омской и Курганской областей, Красноярского края.

