8 декабря вторник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 74.25
eur 89.97
Тема дняКак город потерял миллиарды долгов застройщиков

Все новости

Все новости

Слава Степанов сделал снимки загадочной Эвенкии — публикуем 12 кадров непроходимой тайги

Новосибирскому фотографу удалось снять северную природу с высоты птичьего полета

2 101
16Обсудить

Поделиться

С севера на юг Эвенкия тянется на <nobr class="_">1500 км</nobr>, а с запада на <nobr class="_">восток —</nobr> на <nobr class="_">850 км</nobr>

С севера на юг Эвенкия тянется на 1500 км, а с запада на восток — на 850 км

Поделиться

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки непроходимой тайги

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Эвенкии, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. На снимках запечатлена природа этого загадочного места и непроходимая тайга, которая простирается на сотни километров.

Площадь Эвенкии сопоставима с площадью Турции

Площадь Эвенкии сопоставима с площадью Турции

Поделиться

Несмотря на суровые климатические условия, масштабное освоение <nobr class="_">Эвенкии —</nobr> вопрос времени, поскольку в ее недрах скрываются колоссальные запасы нефти и газа

Несмотря на суровые климатические условия, масштабное освоение Эвенкии — вопрос времени, поскольку в ее недрах скрываются колоссальные запасы нефти и газа

Поделиться

Эвенкия известна падением Тунгусского метеорита в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски

Эвенкия известна падением Тунгусского метеорита в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски

Поделиться

Жители Эвенкии занимаются охотой, оленеводством, рыбалкой, пушным промыслом

Жители Эвенкии занимаются охотой, оленеводством, рыбалкой, пушным промыслом

Поделиться

Температура воздуха в Эвенкии опускалась до <nobr class="_">-67 градусов</nobr>

Температура воздуха в Эвенкии опускалась до -67 градусов

Поделиться

Плотность населения в Эвенкии — одна из самых низких в России

Плотность населения в Эвенкии — одна из самых низких в России

Поделиться

Недалеко от Туры расположено место посадки спускаемого аппарата «Восток» с собаками Жулькой и Альфой в декабре 1960 года

Недалеко от Туры расположено место посадки спускаемого аппарата «Восток» с собаками Жулькой и Альфой в декабре 1960 года

Поделиться

Почти 80% территории Эвенкии занимает тайга

Почти 80% территории Эвенкии занимает тайга

Поделиться

Тура находится под угрозой затопления из-за планируемого строительства Эвенкийской ГЭС

Тура находится под угрозой затопления из-за планируемого строительства Эвенкийской ГЭС

Поделиться

Вертолеты могут подниматься в воздух при температуре не ниже -45 градусов. Помимо мороза, вылет может быть отложен из-за сильного ветра, ограниченной видимости или обледенения по причине мокрого снега

Вертолеты могут подниматься в воздух при температуре не ниже -45 градусов. Помимо мороза, вылет может быть отложен из-за сильного ветра, ограниченной видимости или обледенения по причине мокрого снега

Поделиться

В Эвенкии в советское время проводились мирные ядерные подземные взрывы с целью глубинного сейсмического зондирования Земли

В Эвенкии в советское время проводились мирные ядерные подземные взрывы с целью глубинного сейсмического зондирования Земли

Поделиться

В ноябре фотограф показал с высоты Академгородок — 15 головокружительных кадров в разное время года с главными улицами и зданиями научного центра.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК11
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НовосибирскСлава Степановфотограффотографии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...