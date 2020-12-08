Слава Степанов сделал снимки загадочной Эвенкии — публикуем 12 кадров непроходимой тайги

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки непроходимой тайги
Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Эвенкии, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. На снимках запечатлена природа этого загадочного места и непроходимая тайга, которая простирается на сотни километров.
В ноябре фотограф показал с высоты Академгородок — 15 головокружительных кадров в разное время года с главными улицами и зданиями научного центра.