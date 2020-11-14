«Самолеты на первые рейсы практически заполнены»: что ждет новосибирцев в Танзании и сколько это стоит

Первые самолеты на прямые рейсы из Новосибирска в Занзибар уже заполнили
Первые самолеты на прямые рейсы из Новосибирска в Занзибар уже заполнили — руководители турагентств рассказали, каким будет отдых там и сколько он стоит.
Директор турагентства «География» Юлия Захаркина говорит, что прямые чартерные рейсы из Новосибирска в Занзибар поставлены впервые в истории:
— Стоимость туров начинается от 85 тысяч рублей на двоих в очень-очень скромный отель на завтраках. Более или менее приличные варианты на «нормальных» пляжах, где минимальные отливы, начинаются от 120 тысяч на двоих. Занзибар достаточно интересное направление, но оно по определению не массовое и не сможет заменить Юго-Восточную Азию: отелей мало, тем более хорошего уровня, сервис, как на Гоа, а цены, как на Мальдивах.
Но, как добавляет Юлия Захаркина, интерес есть, особенно когда лететь некуда, а хочется.
— Многих останавливает длительность перелета — примерно 11 часов. Но самолеты на первые рейсы практически все заполнены, но здесь работает еще тот факт, что летит из Новосибирска по сути вся Сибирь. Из плюсов — для посещения архипелага не требуется отрицательный тест ПЦР. Из минусов — это визовое направление: виза по прилете стоит 50 долларов либо электронная, которая делается заранее, — 60 долларов. — комментирует Юлия Захаркина.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно тоже отмечает интерес новосибирцев к таким турам, в основном их покупают семьи с детьми:
— Забронированы гостиницы на концепции «все включено». Основной ориентир туристов на отель с территорией, пляж с минимально выраженными отливами и приливами. Мы рекомендуем нашим туристам бронировать туры со страховкой от невыезда и делать тест на ковид, чтобы ничего не помешало отдыху. На 16 ноября рейс закрыт уже, по последней продаже на двоих с ребенком девять лет все включено в четырехзвездочном отеле обошлось в 220 тысяч рублей.
По ее словам, у них в агентстве на первые рейсы особого ажиотажа не было, но активно спрашивают рейсы на Новый год и на первые числа января.
В аэропорту Толмачёво сообщили, что чартерные рейсы из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар будут выполнять авиакомпании AZUR air и Royal Flight:
— Первый рейс Royal Flight запланирован на 14 ноября, AZUR air — на 16 ноября. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 767–300. Рейсы будут осуществляться с частотой раз в 10–11 дней. Путешественников ждут прекрасные пляжи Танзании и увлекательные экскурсии по острову.
Сегодня первый самолет вылетел из Новосибирска в 03:10, а 16 ноября планируется вылет в 05:45.
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