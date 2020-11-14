«Самолеты на первые рейсы практически заполнены»: что ждет новосибирцев в Танзании и сколько это стоит

Первые самолеты на прямые рейсы из Новосибирска в Занзибар уже заполнили — руководители турагентств рассказали, каким будет отдых там и сколько он стоит.



Директор турагентства «География» Юлия Захаркина говорит, что прямые чартерные рейсы из Новосибирска в Занзибар поставлены впервые в истории:

— Стоимость туров начинается от 85 тысяч рублей на двоих в очень-очень скромный отель на завтраках. Более или менее приличные варианты на «нормальных» пляжах, где минимальные отливы, начинаются от 120 тысяч на двоих. Занзибар достаточно интересное направление, но оно по определению не массовое и не сможет заменить Юго-Восточную Азию: отелей мало, тем более хорошего уровня, сервис, как на Гоа, а цены, как на Мальдивах.