Под Новосибирском обсудили, как остановить коронавирус. Онлайн-трансляция

Сергей Нетёсов прокомментировал мутацию коронавируса: по его мнению, он не сильно мутирует. А вот, например, грипп делает это очень быстро:

— Еще весной была зафиксирована одна мутация. Она практически ни на что не влияет. Сейчас найдено еще несколько мутаций, идет их изучение, но пока яркой картины нет. Надо иметь в виду, что эволюция идет шагами: меняется один нуклеотид, потом другой, третий.

Вирусолог считает, что вряд ли вакцина не будет работать против них, но есть вероятность более быстрого распространения.