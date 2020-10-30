Под Новосибирском обсудили, как остановить коронавирус. Онлайн-трансляция

Поделиться
Добрый день! Я, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко, сегодня буду вести трансляцию с пресс-конференции для журналистов, которая посвящена коронавирусной инфекции.
Поделиться
Поделиться
В пресс-конференции участвуют директор по науке ООО «Система-БиоТех» Наталья Позднякова, директор ООО «НПО "Сиббиовет"» Александр Спицын и заведующий лабораторией бионанотехнологии НГУ Сергей Нетёсов.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов также заметил, что прошло девять месяцев пандемии, а специфического лечения нет нигде в мире. Но успешность показывает переливание плазмы с антителами от доноров:
— Мы сейчас переходим на новый этап в борьбе с этой инфекцией.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов отмечает, в начале эпидемии смертность была 6%, сейчас около 2% и далее уменьшается.
Поделиться
Поделиться
Кроме того, Сергей Нетёсов в очередной раз напомнил о необходимости правильно носить маски и таким образом защищаться от инфекции.
Поделиться
Поделиться
Александр Спицын говорит, что ставки делаются на РНК-препараты. «НПО "Сиббиовет"» выпустил такой препарат, сейчас он используется для ветеринарного лечения, в частности кошек.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов ответил на вопрос о повторном заражении коронавирусной инфекцией. По его словам, таких случаев в мире немного — около двух десятков. Для их выявления и доказательства должны быть четко поставлены диагнозы, а не просто когда человек говорит, что у него дважды пропадало обоняние.
Поделиться
Поделиться
— Таких людей надо реально ловить. Людей, которые реально заболели второй раз, единицы. Если такое есть, то нам нужно хорошо поработать, — считает вирусолог.
Поделиться
Поделиться
Александра Спицына спросили про РНК-препарат — пока он называется «Виталанг 2», но с коммерческим названием не определились. По его словам, он показал свою эффективность при разных видах вирусов:
— Когда мы говорим о перспективах, они, конечно, колоссальные. Но везде требуется определенное время и финансовые затраты.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов прокомментировал мутацию коронавируса: по его мнению, он не сильно мутирует. А вот, например, грипп делает это очень быстро:
— Еще весной была зафиксирована одна мутация. Она практически ни на что не влияет. Сейчас найдено еще несколько мутаций, идет их изучение, но пока яркой картины нет. Надо иметь в виду, что эволюция идет шагами: меняется один нуклеотид, потом другой, третий.
Вирусолог считает, что вряд ли вакцина не будет работать против них, но есть вероятность более быстрого распространения.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов пояснил, что маски не защитят на 100% от коронавируса, но точно снизят дозу вируса:
— 100% — это скафандр. Но скафандры никто не будет носить.
Поделиться
Поделиться
Александру Спицыну снова задали вопрос об РНК-препарате. Есть перспектива использования его на людях — в том числе от коронавируса, но сначала он должен, как и все другие препараты, пройти клинические испытания. Его можно было бы получать с помощью ингаляций при респираторных заболеваниях или внутримышечно при гепатите. Но пока не пройден даже комплекс доклинических испытаний на двух видах животных.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов заметил, что такой препарат не должен применяться длительно, потому что у лечения интерферонами есть побочные эффекты, например депрессия.
Поделиться
Поделиться
Вакцины от коронавируса Сергей Нетёсов прокомментировал так: о результатах можно будет говорить на третьей фазе испытаний. Он считает, что вакцина на пептидной платформе, как та, которую разработал «Вектор», безопаснее.
Вирусолог сказал, что нужно выбирать вакцину, основываясь на ее свойствах и состоянии своего здоровья.
Поделиться
Поделиться
Сергей Нетёсов снова прокомментировал применение интерферонов при лечении ковида. Например, такая практика есть в Кемеровской области.
Грипп неплохо лечится при применении интерферона в первые часы заболевания. Инкубационный период —
При коронавирусной инфекции лечение интерферонами, по мнению вирусолога, не особо работает. У нас в стране эта методика используется, а в зарубежных исследованиях уже есть результаты, которые показывают неэффективность.
— Давайте ориентироваться на мировые результаты, — предложил Сергей Нетёсов.
Поделиться
Поделиться
На этом брифинг завершился. Спасибо, что были с нами!
А на самом сайте форума OpenBio продолжаются видео-трансляции мастер-классов и пресс-конференций, посвящённых технологиям жизни — как жить долго и с хорошим здоровьем.
Поделиться