«Вектор» получил три патента на еще одну вакцину от коронавируса

Новосибирский «Вектор» получил решение о выдаче трех патентов на свою вторую вакцину против COVID-19.

В июне мы писали о том, что несколько прототипов вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которых занимается «Вектор», показали свою успешность. Несмотря на то, что первая вакцина центра уже зарегистрирована, учреждение продолжает заниматься разработкой других вакцин от коронавируса.

— Так, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора недавно получено решение о выдаче трех патентов на другую вакцину против COVID-19. Кандидатный препарат создан на основе безопасного рекомбинантного вирусного вектора. Еще несколько кандидатных вакцин разработано на основе рекомбинантного вируса гриппа А и вируса кори. Препараты показали многообещающие результаты в экспериментах на лабораторных животных, — пояснили журналисту НГС в Роспотребнадзоре.