«Вектор» получил три патента на еще одну вакцину от коронавируса

Новосибирский «Вектор» получил решение о выдаче трех патентов на свою вторую вакцину против COVID-19.
В июне мы писали о том, что несколько прототипов вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которых занимается «Вектор», показали свою успешность. Несмотря на то, что первая вакцина центра уже зарегистрирована, учреждение продолжает заниматься разработкой других вакцин от коронавируса.
— Так, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора недавно получено решение о выдаче трех патентов на другую вакцину против COVID-19. Кандидатный препарат создан на основе безопасного рекомбинантного вирусного вектора. Еще несколько кандидатных вакцин разработано на основе рекомбинантного вируса гриппа А и вируса кори. Препараты показали многообещающие результаты в экспериментах на лабораторных животных, — пояснили журналисту НГС в Роспотребнадзоре.
На векторной платформе также была разработана вакцина «Гам-КОВИД-Вак», которую создали в институте Гамалеи на основе аденовируса человека. Зарегистрированная «Вектором» 13 октября 2020 года вакцина «ЭпиВакКорона» была создана на пептидной платформе. Также существует мРНК-платформа для создания вакцин.
— Векторные вакцины позволяют доставить генетический материал вируса SARS-CoV-2 в клетку с помощью так называемого вектора — другого вируса, который не вызывает заболевания. Попав в клетку человека, вектор обеспечивает синтез целевых белков и выработку иммунитета. В мРНК-вакцинах содержится только часть генетического материала вируса, что делает вакцину более безопасной. Пептидная вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, распознаваемых иммунной системой, — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ноябре начнутся новые испытания уже зарегистрированной вакцины новосибирского «Вектора» от коронавируса — мы рассказали, как они будут проходить.