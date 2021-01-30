Морозоустойчивые новосибирцы прокатились на сапах — 10 кадров, от которых веет холодом

Морозоустойчивые новосибирцы прокатились на сапах
Новосибирцы прокатились на сапах, несмотря на температуру воздуха -17 градусов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков заснял их заплыв.
Организатор прогулок на сапах, развивающий SUP-серфинг в Новосибирске, Евгений Попов рассказал журналисту НГС о том, что сейчас заплывы проходят каждые выходные, когда позволяют погодные условия:
— Это скука в ожидании начала сезона: плаваем каждые выходные, отдыхаем, расслабляемся. Река замерзла в этом году — то ли из-за аномальных морозов, то ли из-за строительства нового моста. Осталось только за городом одно незамерзшее место, мы туда ездим.
В этом году было уже три подобных заплыва.
Сам Евгений Попов плавал и в -40 градусов 27 декабря 2020 года — в костюме Деда Мороза для фотосессии. Он специально для этого покрасил бороду и волосы в белый цвет.
Ранее мы описывали историю создания этого бизнеса в Новосибирске: сколько денег было вложено в сапы и сколько это стоит.