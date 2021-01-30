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Морозоустойчивые новосибирцы прокатились на сапах — 10 кадров, от которых веет холодом

Для организатора таких заплывов -40 градусов тоже не помеха

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Некоторые участники уже опытные, а некоторые решаются встать на сап первый раз зимой

Некоторые участники уже опытные, а некоторые решаются встать на сап первый раз зимой

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Морозоустойчивые новосибирцы прокатились на сапах

Новосибирцы прокатились на сапах, несмотря на температуру воздуха -17 градусов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков заснял их заплыв.

Организатор прогулок на сапах, развивающий SUP-серфинг в Новосибирске, Евгений Попов рассказал журналисту НГС о том, что сейчас заплывы проходят каждые выходные, когда позволяют погодные условия:

— Это скука в ожидании начала сезона: плаваем каждые выходные, отдыхаем, расслабляемся. Река замерзла в этом году — то ли из-за аномальных морозов, то ли из-за строительства нового моста. Осталось только за городом одно незамерзшее место, мы туда ездим.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
SUP-серфинг (сапсерфинг) — водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге

SUP-серфинг (сапсерфинг) — водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге

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В этом году было уже три подобных заплыва.

В сезон&nbsp;в Новосибирске есть 10 маршрутов, большая часть которых находится на Обском

В сезон в Новосибирске есть 10 маршрутов, большая часть которых находится на Обском

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Сам Евгений Попов плавал и в -40 градусов 27 декабря 2020 года — в костюме Деда Мороза для фотосессии. Он специально для этого покрасил бороду и волосы в белый цвет.

Сам Евгений плавал примерно на 400 маршрутах в разных городах и странах

Сам Евгений плавал примерно на 400 маршрутах в разных городах и странах

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Перед каждой прогулкой проходит инструктаж

Перед каждой прогулкой проходит инструктаж

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На доске можно плыть стоя и сидя, главное — держать равновесие&nbsp;

На доске можно плыть стоя и сидя, главное — держать равновесие 

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Сегодня пять человек участвовали в заплыве, а ранее было 10

Сегодня пять человек участвовали в заплыве, а ранее было 10

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По прогнозу погоды должно было быть -6 градусов, а было <nobr class="_">-15... -17</nobr>

По прогнозу погоды должно было быть -6 градусов, а было -15... -17

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Плавали недалеко от Новомарусино

Плавали недалеко от Новомарусино

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Заплыв был в притоке Оби

Заплыв был в притоке Оби

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Ранее мы описывали историю создания этого бизнеса в Новосибирске: сколько денег было вложено в сапы и сколько это стоит.

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зимаспортсапы
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