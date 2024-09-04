«Уже не верится»: в Новосибирске больше 30 лет ждут станцию метро на площади Станиславского — что мешает стройке

Документы для станции на площади начали готовить больше 30 лет назад Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Причин для строительства метро в Новосибирске достаточно: уменьшение пробок, улучшение транспортной доступности, да и просто удобство и комфорт для горожан. А для того, чтобы не строить метро, достаточно одной причины — отсутствия денег. Одна из многих станций, которую из-за этого не запустили и даже не спроектировали — «Площадь Станиславского». Работы над документами для нее вели еще в 90-е годы, но к строительству так и не приступили. Какой могла бы быть станция и нужна ли она городу — разбираемся с экспертами.

«Время может внести коррективы»

Станцию «Площадь Станиславского» запланировали еще во время проектирования первой очереди строительства новосибирского метрополитена. Но последняя полностью готовая станция в городе — все еще «Березовая Роща», которую открыли 19 лет назад. На «Золотой Ниве», запущенной позже, до сих пор нет второго перегонного тоннеля.

При этом власти не отказывались от планов по продлению Ленинской линии. Например, об этом в 2006 году говорил главный архитектор Новосибирска Виктор Арбатский:

— Концепцию строительства метро мы не меняем, чтобы в результате сокращения планов не лишиться небольшого, но все же финансирования со стороны государства. Наши планы на ближайшие 10 лет — «Золотая Нива» и «Площадь Станиславского».

Жители ближайших домов могут дойти до метро на площади Маркса примерно за 20 минут Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Золотую Ниву» действительно удалось запустить в этот срок: станцию открыли в 2011 году. Но с «Площадью Станиславского» произошла заминка. Спустя 12 лет, в 2018 году, глава «Новосибирского метрополитена» назвал новый срок строительства.

— Третий этап несколько отдалённый, там время может ещё внести свои коррективы, — строительство станции «Площадь Станиславского», строительство Ленинской линии в сторону «Чистой Слободы». Это уже более отдалённое, срок — 2025 год, — говорил Аркадий Чмыхайло после совещания по развитию метро.

«Проблема не только в финансировании»

Построить станцию в 90-е годы и позже не удалось из-за экономических сложностей и недостатка специалистов. Об этом НГС рассказал Геннадий Рузаев, бывший глава «УЗСПТС» (заказчика строительства метро в Новосибирске, сейчас организация называется «Метро Мир»).

Геннадий Рузаев — заслуженный архитектор РСФСР. По информации сайта «Союза строителей Новосибирской области», Геннадий Рузаев в 1984 году стал главным инженером в Дирекции строящегося метрополитена Министерства путей сообщения СССР. С 1986 года — начальник Дирекции, которую в 1993 году преобразовали в «УЗСПТС». В 2003–2010 годах — первый заместитель начальника МУП «УЗСПТС». Заслуженный строитель России.

— Когда я был начальником Дирекции, потом МУП «УЗСПТС», казалось, что метро ждет светлое будущее. Еще до 1993 года мы заказывали технико-экономическое обоснование по участку продления от площади Маркса до Станиславского, его после экспертизы утвердил Госстрой России. А потом все развалилось, — объяснил Геннадий Рузаев.

Дома вокруг площади построили в 1950–1960 годы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 1991 году строители запустили станцию «Площадь Маркса», в 1992 году — «Гагаринскую» и «Заельцовскую». Но ресурсов на продление Ленинской линии в южном направлении не хватило.

— Проблема не только в недостатке финансирования. Проблем очень много. Были профессионалы на всех уровнях, а сейчас их не осталось, — вспоминает метростроитель. — Вначале разрабатывалось технико-экономическое обоснование, а после него начиналась стадия проекта. Планировалось сделать проект вместе с рабочей документацией, значилась длина перегона в 1140 метров. «Метропроект» начинал проработки, но утверждены они не были, все заглохло.

Станция могла быть похожа на «Заельцовскую» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Станцию планировали построить примерно так же, как «Заельцовскую» на площади Калинина: с четырьмя выходами. На пустыре в районе магазина «Богатырь» собирались сделать базовую площадку. Но к настоящему времени участок уже застроили домами.

— Некоторые предлагали станцию оттуда убирать, строить сразу «Троллейную». Много разных вариантов. Ее нужно обязательно строить, потому что это пассажиро-образующий узел. Спроектировать станцию получится, но появились дополнительные трудности. На площади сложно организовать отстой наземных видов транспорта, просто места нет, — говорит Геннадий Рузаев. — За станцией предполагалось построить тупики, как на «Студенческой». А потом родилась мысль: зачем их делать за каждой станцией? Проще и дешевле сделать не одну «Площадь Станиславского», а сразу «Пермскую» и «Южную». Тупики — это очень дорогостоящая вещь, лучше прокладывать сразу несколько станций.

В районе площади уже построили новые дома Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Также за годы разговоров о строительстве появились слухи о том, что до «Площади Станиславского» даже начали прокладывать тоннель, но завершить не смогли. По словам строителя, это не так. За «Площадью Маркса» есть небольшой тупик, но это не участок тоннеля до новой станции.

— Сейчас проектировать и строить практически некому. Нет производственной базы метростроя. Проблема очень серьезная. Будем надеяться, что что-то окрепнет, — подытожил Геннадий Рузаев.

В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что с 1993 по 1997 годы «Новосибметропроект» разрабатывал рабочую документацию на перегонные тоннели, станцию и выноску городских коммуникаций, которые попадали в зону строительства. После этого финансирование на работы не выделяли.

— В настоящий момент документация устарела в связи с изменившимися нормами проектирования и градостроительной ситуацией на площади Станиславского. Из-за отсутствия финансирования дальнейшие работы по объекту не производились, — сообщили в департаменте транспорт и дорожно-благоустроительсного комплекса мэрии.

Нужна ли станция

Станция метро на площади Станиславского, по мнению новосибирских урбанистов, улучшит транспортную доступность для местных жителей. Но все это только при условии, что ее действительно когда-нибудь построят.

— В планы эти, к сожалению, не верится, — говорит урбанист Вячеслав Удинцев. — У нас станцию «Спортивная» не могут сдать. Любая станция метро — это хорошо. Но важнее в Новосибирске на данный момент скоростной наземный транспорт (трамвай, к примеру) в отдаленные районы, как раз до станций метро «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Золотая Нива». Станция метро «Площадь Станиславского» — промежуточная, а не транспортно-пересадочный узел. Она будет удобнее для местных жителей, которые пользовались наземным транспортном. Но такая станция поможет чуть-чуть разгрузить площадь Маркса тем, кто пользуется троллейбусом и автобусом.

Станция «Площадь Маркса» — самая загруженная в Новосибирске Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Урбанист Алексей Гриценко отмечает, что с момента первых планов по строительству метро актуальность станции не уменьшилась. Со временем она возрастает, потому что растет загруженность «Площади Маркса». Новая станция могла бы принять потоки пассажиров с части левого берега — Станиславского, Троллейного, Юго-Западного и Западного жилмассивов, «Чистой Слободы». Жителям этих районов было бы удобнее добираться до метро.

— Если технически позволяет геология, то можно было бы сделать полноценный оборот на станции. И тогда можно было бы еще уменьшить интервалы на Ленинской линии до московских полутора минут, — считает Алексей Гриценко.

Проект внутреннего интерьера станции подготовил «Новосибметропроект» как демонстрационный материал Источник: скриншот, mirmetro.net











Также урбанист отметил, что продление линии до перекрестка Троллейной и Титова позволило бы создать там транспортно-пересадочный узел. На самой площади Станиславского это сделать сложнее из-за нехватки места.