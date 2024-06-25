Всё пережила: утонувший метрощит, потерянный итальянский мрамор и 16 лет ожидания — как строили «Берёзовую Рощу»

Станцию запустили ко Дню города в 2005 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











19 лет назад в Новосибирске открылась станция метро «Березовая роща». Ее планировали сдать еще в 1990-е, но этому помешали перемены в стране и нехватка денег, поэтому объект запустили только 25 июня 2005 года. Все равно «Березка» остается последней новосибирской станцией, которую достроили полностью: на «Золотой Ниве» так и нет второго перегонного тоннеля, а «Спортивную» все еще не сдали в эксплуатацию. Рассказываем, какие проблемы возникли при строительстве «Березовой Рощи» и как их удалось решить.

Предыстория

Строительство новосибирского метро запланировали в послевоенные годы. Официальная дата начала работ — 12 мая 1979 года. В 1986 году открыли первую линию от «Красного проспекта» до «Студенческой», а к 1995 году метро планировали протянуть к заводу имени Чкалова — об этом писал один из авторов книги «В Новосибирск пришло метро», изданной в 1986 году.

— Получено разрешение правительства на проектирование второй линии метрополитена — Кировской в сторону Гусинобродского жилмассива до станции «Богаткова». Значительно позже начнется проектирование Дзержинской линии в сторону станции «Чкаловская». Строить одновременно две пересадочные станции «Березовая роща» невозможно в связи с малой строительной площадкой и необходимостью бесперебойного транспортного движения по проспекту Дзержинского. Однако в конце тринадцатой пятилетки метро придет к заводу имени В. П. Чкалова, — написал Пётр Лапков, который тогда был заместителем председателя Горисполкома Новосибирска.



Фото со стройки «Березовой Рощи» в 1996 году. На снимке видно дома под номерами 14, 16, 18 и 20 на улице Кошурникова Источник: Наталья Мясникова











Тринадцатая пятилетка должна была длиться с 1991 по 1995 годы. Но реализовать задуманное помешал распад СССР. В 1987 году запустили первый участок Дзержинской линии от «Сибирской» до «Площади Гарина», а в 1991 году в эксплуатацию сдали станцию «Площадь Маркса».



Из того, что было

Как рассказал НГС научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, «Березовую Рощу» начали строить еще в 1989 году, а запустить собирались к столетию города, то есть к 1993 году.

— Но финансирование было прекращено, и стройка на долгие годы замерла. Был остановлен и проходческий метрощит длиной 20 метров, который ушёл в грунтовые воды, где так до сих пор и лежит. Доставать и демонтировать стало дороже, да и тогда он уже был устаревшим, — говорит Константин Голодяев.

«Березовую Рощу» построила компания «Бамтоннельстрой» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам краеведа, интерьер станции пришлось изменить. По задумке архитекторов, при отделке собирались использовать импортные материалы черно-зелено-белых, то есть березовых цветов. Стены планировали выложить итальянским мрамором, а на потолки закупить немецкие стальные конструкции. В итоге пришлось обустраивать станцию из того, что досталось по бартеру — керамогранита и алюминия.



Сроки сдачи несколько раз переносили. Как писал НГС, «Березовую рощу» хотели запустить в декабре 2004, перед празднованием Нового года. Технологии позволяли закончить работы в этот срок, но на техническое оборудование и пуско-наладочные работы требовалась достаточно большая сумма. Город получил средства на работы, но их было недостаточно для достройки. Местные власти рассчитывали на федеральное финансирование, но деньги не поступили.

Интерьер планировали в стиле названия станции: в белом, чёрном и зелёном цветах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В январе 2005 года стало известно, что станцию собираются запустить ко Дню города. Через 16 лет это хотели повторить со станцией «Спортивная»: в 2021 году уже бывший мэр Анатолий Локоть обсуждал возможность ее запуска к празднованию Дня города в 2022 году. Но ничего не получилось.



В случае с «Березовой Рощей» план удалось осуществить: станция открылась 25 июня 2005 года. На тот момент, как писал НГС, она была единственной в России, где еще на этапе проектирования комплексно подошли к разработке автоматизированной системы управления. За основу взяли микропроцессорную технологию. Благодаря этому на станции удалось повысить безопасность движения.

На строительство потребовалось 16 лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











До конца 2006 года планировали завершить проходку второго перегонного тоннеля на «Березовой Роще». Потом тоннель также планировали сдать ко Дню города, но уже в 2007 году — так и получилось.



Станция-близнец

Еще на этапе планирования развития метро задумали две пересадочных станции «Березовая Роща». Через вторую должна была пройти третья линия метрополитена — от Дзержинского района до Ключ-Камышенского плато.

Согласно проекту развития метро, в Новосибирске могут построить еще одну «Березовую Рощу» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В 2005 году проект новосибирского метро предусматривал строительство 70 станций до 2030 года, общая протяженность линий должна была составить 90 километров. Сейчас планы властей рассчитаны до 2070 года, и в числе новых, например, станция в микрорайоне Стрижи на третьей, еще не построенной ветке. Кроме этого, метро собираются протянуть до «Экспоцентра».



До 2050 года, как сообщала мэрия в 2023 году, запланировано строительство южного участка новой Правобережной линии метро. На ней должна находиться еще одна «Березовая Роща» с переходом на действующую станцию.

Третья линия метро должна пройти от Калининского района до Ключ-Камышенского плато Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Как сообщил НГС источник, связанный со строительством метрополитена, эти планы могут пересмотреть. Рассчитывать на то, что третья линия появится в ближайшее время, не стоит. Также возможно, что пересмотрят и концепцию развития метро до Ключ-Камышенского плато. Наиболее реальные планы на сегодняшний день — продление Дзержинской линии в сторону Гусинобродского шоссе.

Сейчас в Новосибирске создают «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Оно займется проектированием и строительством метро, будет выполнять функции заказчика.

