Всё пережила: утонувший метрощит, потерянный итальянский мрамор и 16 лет ожидания — как строили «Берёзовую Рощу»

19 лет назад в Новосибирске открылась станция метро «Березовая роща». Ее планировали сдать еще в 1990-е, но этому помешали перемены в стране и нехватка денег, поэтому объект запустили только 25 июня 2005 года. Все равно «Березка» остается последней новосибирской станцией, которую достроили полностью: на «Золотой Ниве» так и нет второго перегонного тоннеля, а «Спортивную» все еще не сдали в эксплуатацию. Рассказываем, какие проблемы возникли при строительстве «Березовой Рощи» и как их удалось решить.
Предыстория
Строительство новосибирского метро запланировали в послевоенные годы. Официальная дата начала работ — 12 мая 1979 года. В 1986 году открыли первую линию от «Красного проспекта» до «Студенческой», а к 1995 году метро планировали протянуть к заводу имени Чкалова — об этом писал один из авторов книги «В Новосибирск пришло метро», изданной в 1986 году.
— Получено разрешение правительства на проектирование второй линии метрополитена — Кировской в сторону Гусинобродского жилмассива до станции «Богаткова». Значительно позже начнется проектирование Дзержинской линии в сторону станции «Чкаловская». Строить одновременно две пересадочные станции «Березовая роща» невозможно в связи с малой строительной площадкой и необходимостью бесперебойного транспортного движения по проспекту Дзержинского. Однако в конце тринадцатой пятилетки метро придет к заводу имени В. П. Чкалова, — написал Пётр Лапков, который тогда был заместителем председателя Горисполкома Новосибирска.
Тринадцатая пятилетка должна была длиться с 1991 по 1995 годы. Но реализовать задуманное помешал распад СССР. В 1987 году запустили первый участок Дзержинской линии от «Сибирской» до «Площади Гарина», а в 1991 году в эксплуатацию сдали станцию «Площадь Маркса».
Из того, что было
Как рассказал НГС научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, «Березовую Рощу» начали строить еще в 1989 году, а запустить собирались к столетию города, то есть к 1993 году.
— Но финансирование было прекращено, и стройка на долгие годы замерла. Был остановлен и проходческий метрощит длиной 20 метров, который ушёл в грунтовые воды, где так до сих пор и лежит. Доставать и демонтировать стало дороже, да и тогда он уже был устаревшим, — говорит Константин Голодяев.
По словам краеведа, интерьер станции пришлось изменить. По задумке архитекторов, при отделке собирались использовать импортные материалы черно-зелено-белых, то есть березовых цветов. Стены планировали выложить итальянским мрамором, а на потолки закупить немецкие стальные конструкции. В итоге пришлось обустраивать станцию из того, что досталось по бартеру — керамогранита и алюминия.
Сроки сдачи несколько раз переносили. Как писал НГС, «Березовую рощу» хотели запустить в декабре 2004, перед празднованием Нового года. Технологии позволяли закончить работы в этот срок, но на техническое оборудование и пуско-наладочные работы требовалась достаточно большая сумма. Город получил средства на работы, но их было недостаточно для достройки. Местные власти рассчитывали на федеральное финансирование, но деньги не поступили.
В январе 2005 года стало известно, что станцию собираются запустить ко Дню города. Через 16 лет это хотели повторить со станцией «Спортивная»: в 2021 году уже бывший мэр Анатолий Локоть обсуждал возможность ее запуска к празднованию Дня города в 2022 году. Но ничего не получилось.
В случае с «Березовой Рощей» план удалось осуществить: станция открылась 25 июня 2005 года. На тот момент, как писал НГС, она была единственной в России, где еще на этапе проектирования комплексно подошли к разработке автоматизированной системы управления. За основу взяли микропроцессорную технологию. Благодаря этому на станции удалось повысить безопасность движения.
До конца 2006 года планировали завершить проходку второго перегонного тоннеля на «Березовой Роще». Потом тоннель также планировали сдать ко Дню города, но уже в 2007 году — так и получилось.
Станция-близнец
Еще на этапе планирования развития метро задумали две пересадочных станции «Березовая Роща». Через вторую должна была пройти третья линия метрополитена — от Дзержинского района до Ключ-Камышенского плато.
В 2005 году проект новосибирского метро предусматривал строительство 70 станций до 2030 года, общая протяженность линий должна была составить 90 километров. Сейчас планы властей рассчитаны до 2070 года, и в числе новых, например, станция в микрорайоне Стрижи на третьей, еще не построенной ветке. Кроме этого, метро собираются протянуть до «Экспоцентра».
До 2050 года, как сообщала мэрия в 2023 году, запланировано строительство южного участка новой Правобережной линии метро. На ней должна находиться еще одна «Березовая Роща» с переходом на действующую станцию.
Как сообщил НГС источник, связанный со строительством метрополитена, эти планы могут пересмотреть. Рассчитывать на то, что третья линия появится в ближайшее время, не стоит. Также возможно, что пересмотрят и концепцию развития метро до Ключ-Камышенского плато. Наиболее реальные планы на сегодняшний день — продление Дзержинской линии в сторону Гусинобродского шоссе.
Сейчас в Новосибирске создают «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Оно займется проектированием и строительством метро, будет выполнять функции заказчика.
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