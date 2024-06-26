НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 746мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

Экс-глава «Метро Мира» попал под следствие

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Дачи затопило жидкой грязью
Батл Сибири и Урала
Грязная Каменка
Все чек-апы за отпуск
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
Издеваются над стариками
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Мэрия объяснила, почему на улице Курчатова смыло асфальт во время вчерашнего дождя

Мэрия объяснила, почему на улице Курчатова смыло асфальт во время вчерашнего дождя

Сейчас установлен проезд по временной схеме

1 267
32 комментария
Асфальт слез около здания на улице Курчатова, 1

Мэрия Новосибирска объяснила, почему смыло асфальт на улице Курчатова во время вчерашнего ливня. Власти обещают починить участок.

В пресс-центре мэрии рассказали, что на улице Мясниковой, в районе пересечения с улицей Кочубея асфальт оторвался из-за того, что он был устроен на бетонные плиты. За время использования на полотне возникли дефекты. При вчерашнем ливне и из-за отсутствия ливневок, вода побежала к самому низкому месту — кольцу. Покрытие дороги разрушилось фрагментами.

— Мы уже восстановили проезд во временной схеме, и водители не испытывают трудностей при проезде данного места. Сегодня этот вопрос вынесен на заседание комиссии ЧС для того, чтобы ввести режим повышенной готовности. Также уже ведутся работы по определению объемов работ и подрядной организации. В ближайшее время мы приступим к восстановительным работам, — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительно комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

В мэрии пообещали отремонтировать и прилегающие к разрушенному участку покрытия, потому что на них есть подобные дефекты.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, какая организация укладывала асфальт на улице Курчатова.

Именно на кольцо на Родниках вчера поступало больше всего жалоб, машины там буквально плыли по дороге, из-за чего образовалась пробка. На улице Курчатова автомобиль накрыло волной и унесло по течению. Как рассказал читатель НГС, сначала асфальт с дороги снесло потоком воды, после куски ударились об машину, тогда автомобиль и унесло.

НГС в режиме онлайн следил за тем, что происходило в городе. Например, в Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.

После ливня прокуратура региона подала иск в суд, сотрудники установили, что на некоторых улицах города нет ливневок.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Асфальт Дорога Улица Курчатова Дождь Ливень Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Smykson
26 июня 2024, 13:21
"..НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, какая организация укладывала асфальт на улице Курчатова...." - опять половинчатое действие. Не важно, какая организация укладывала асфальт (строила дом, рассчитывала сумму прожиточного минимума). Важно, кто контролировал строительство и кто подписывал приёмо-сдаточные документы. Есть фамилии?
иван-т
26 июня 2024, 13:24
Асфальт был временный, как и все в этом городе
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Рекомендуем
Знакомства

Константин,  33

Евгения,  47

Алекс,  62

Елизавета,  25

ГигантКот,  33

Король без королевы,  57

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление