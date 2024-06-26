Мэрия объяснила, почему на улице Курчатова смыло асфальт во время вчерашнего дождя

Асфальт слез около здания на улице Курчатова, 1 Источник: читательница НГС Елена











Мэрия Новосибирска объяснила, почему смыло асфальт на улице Курчатова во время вчерашнего ливня. Власти обещают починить участок.



В пресс-центре мэрии рассказали, что на улице Мясниковой, в районе пересечения с улицей Кочубея асфальт оторвался из-за того, что он был устроен на бетонные плиты. За время использования на полотне возникли дефекты. При вчерашнем ливне и из-за отсутствия ливневок, вода побежала к самому низкому месту — кольцу. Покрытие дороги разрушилось фрагментами.

— Мы уже восстановили проезд во временной схеме, и водители не испытывают трудностей при проезде данного места. Сегодня этот вопрос вынесен на заседание комиссии ЧС для того, чтобы ввести режим повышенной готовности. Также уже ведутся работы по определению объемов работ и подрядной организации. В ближайшее время мы приступим к восстановительным работам, — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительно комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

В мэрии пообещали отремонтировать и прилегающие к разрушенному участку покрытия, потому что на них есть подобные дефекты.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, какая организация укладывала асфальт на улице Курчатова.

Именно на кольцо на Родниках вчера поступало больше всего жалоб, машины там буквально плыли по дороге, из-за чего образовалась пробка. На улице Курчатова автомобиль накрыло волной и унесло по течению. Как рассказал читатель НГС, сначала асфальт с дороги снесло потоком воды, после куски ударились об машину, тогда автомобиль и унесло.

НГС в режиме онлайн следил за тем, что происходило в городе. Например, в Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.



После ливня прокуратура региона подала иск в суд, сотрудники установили, что на некоторых улицах города нет ливневок.