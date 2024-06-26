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Город Нет ливневок на улицах: прокуратура подала в суд из-за затопленных дорог в Новосибирске

Нет ливневок на улицах: прокуратура подала в суд из-за затопленных дорог в Новосибирске

Ведомство хочет добиться строительства ливневых канализаций

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Вчера город накрыл сильный ливень, из-за него и затопило дороги

Прокуратура подала в суд из-за затопленных дорог в Новосибирске. Сотрудники ведомства установили, что на некоторых улицах города нет ливневок. Из-за этого город затопило во время вчерашнего ливня.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сотрудники провели проверку о затоплении дорог и выявили, что на участках на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта нет ливневых канализаций.

— Это создает угрозу безопасности дорожного движения, причинения имущественного вреда автовладельцам, — говорят в ведомстве.

Прокуратура области обратилась в Центральный районных суд города с иском, чтобы обязать власти принять меры и обустроить ливневки. Иск находится на рассмотрении, надзорные мероприятия продолжаются.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу ливневых канализаций на указанных улицах.

Посмотрите подборку фото и видео последствий непогоды в городе, например, вчера на кольце на улице Курчатова в автомобиль врезались куски асфальта, после чего машину унесло по течению, а в опору ЛЭП ударила молния.

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Дождь Ливень Дороги Ливневки Ливневые канализации Вода
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