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Дороги и транспорт В Новосибирске расторгли контракт на проект развязки у Октябрьского моста — подрядчик все равно получил 12 миллионов

В Новосибирске расторгли контракт на проект развязки у Октябрьского моста — подрядчик все равно получил 12 миллионов

Разбираемся, кому ушли деньги

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Когда у моста построят новую развязку, неизвестно

В Новосибирске начнут искать нового подрядчика, который подготовит проект развязки у Октябрьского моста. С предыдущим — «Метро Мир», расторгли контракт, при этом компании выплатили больше 12 миллионов рублей. Она должна была подготовить проект в 2022 году.

Конкурс на корректировку проекта для строительства объявили в 2021 году, работы должны были закончить в марте 2022 года. В феврале 2024 года в мэрии Новосибирска сообщили, что разработка документов продолжается, ею занимается МП «Метро Мир».

По предварительной информации, так должна пройти развязка у Октябрьского моста. Об этом НГС писал в 2020 году

В июне НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, на какой стадии находятся работы по проекту. В ответе сообщили, что с подрядчиком в одностороннем порядке расторгли контракт. При этом в период с 2024 по 2026 годы на разработку в бюджете заложено 72,2 миллиона рублей.

Информация о расторжении договора на сайте госзакупок

В министерстве транспорта Новосибирской области редакции НГС сообщили, что осенью власти города собираются объявить новую закупку на разработку проекта.

— Проектирование магистрали непрерывного движения на пересечении улицы Большевистской и улицы Восход на въезде на Октябрьский мост начнется после определения подрядчика. Срок размещения закупки, ранее заявленный мэрией Новосибирска — сентябрь 2024 года, — заявили в минтрансе региона.

На сайте госзакупок указано, что цена контракта, который заключили «Управление капитального строительства» и «Метро Мир», составила 42,9 миллиона рублей. Договор расторгнут, но фактически за работы заплатили 12,8 миллиона рублей.

Муниципальное предприятие «Метро Мир» (бывшее «УЗСПТС») зарегистрировано в 2003 году. Владелец — мэрия Новосибирска. По информации сайта RusProfile, выручка в 2023 году составила 781 миллион рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей. В отношении бывшего руководителя предприятия Александра Мысика возбуждено три уголовных дела.

По информации с сайта госзакупок, к работам привлекали трех субподрядчиков. С компанией «Новосибирский инженерный центр» заключили договор на выполнение инженерно-геологических изысканий за 1,7 миллиона рублей. С ООО «Айвенго» — на разработку документов для освещения на объекте, цена работ — почти 1,9 миллиона рублей. Самый большой контракт заключили с ООО «Мостэксперт» на 14 миллионов рублей, компания должна была выполнить корректировку проектно-сметной документации для развязки. Отметим, что общая сумма для оплаты работ субподрядчикам превышает ту, которая была фактически выплачена по контракту «Метро Миру».

В июне власти заявили, что могут расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста с компанией «Спецтрансстрой». Решение могут принять из-за отставания от графика.

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ПО ТЕМЕ
Октябрьский мост Развязка Госзакупки Улица Восход МП Метро МиР
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