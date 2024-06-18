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Дороги и транспорт «Пристально следим»: власти пригрозили разрывом контракта подрядчику, который ремонтирует Октябрьский мост

«Пристально следим»: власти пригрозили разрывом контракта подрядчику, который ремонтирует Октябрьский мост

Сейчас объект готов на 50%

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Ремонт моста планируют закончить в этом году

Мэрия Новосибирска готова расторгнуть договор с одним из подрядчиков ремонта Октябрьского моста. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска сегодня, 18 июня.

— Строительная готовность Октябрьского моста составляет 50%. В настоящее время работы выполняются силами трех организациями, одна из которых «Спецтрансстрой». За ней сейчас установлено самое пристальное наблюдение с ежедневной фиксацией объемов, темпов, участков, где они работают и количественным составом. В случае, если до конца этой недели не увидим какого-то прогресса, то будет односторонний отказ безвозвратно. Ранее мы уже выдавали 30 мая односторонний отказ и отзывали его 11 июня, потому что они развернули работы и предоставили результаты, тем самым погасив отставание от графика, — заявил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

По данным сервисы RusProfile убыток «Спецтрансстроя» за прошлый год составил 412 миллионов рублей. В 2022 году организация получила 13,5 миллионов чистой прибыли, в 2021 году — 5,8 миллиона рублей. В 2022 году «Спецтрансстрой» получил выручку в 2,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,3 миллиарда. Учредители «Спецтрансстроя» — Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании, и ООО «Метромиркомплект», владелец 24%. Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей было муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир». «Метромиркомплект» зарегистрировано в 2020 году. 50% компании принадлежит «Метро Миру», 20% — Марии Кагармановой, 10% — Марине Минченко, 10% Никите Михайлову и 10% — Ивану Никитину.

Корреспондент НГС обратилась в «Спецтрансстрой», но в компании от комментариев отказались.

Компания помимо ремонта Октябрьского моста строила в Новосибирске станцию метро «Спортивная», которая до сих пор не введена в эксплуатацию.

ПО ТЕМЕ
Октябрьский мост Ремонт Октябрьского моста Иосиф Кодалаев СпецТрансСтрой
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