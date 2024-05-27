Деталям — 64 года: мэрия Новосибирска назвала причины поломки светофоров во время ливня

Некоторым светофорам в городе нужен ремонт Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали причины, из-за которых во время ливня в городе перестали работать некоторые светофоры. Их восстанавливали четыре бригады, в том числе подрядные организации.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, в основном объекты ломаются из-за повреждения изоляции кабельных линий, износа и деформации корпусов светофорных головок, устаревшего оборудования, контроллеров 1960 года выпуска, алюминиевых кабельных линий.

Для стабильной работы светофоры нужно реконструировать и привести в соответствие ГОСТу. В 2024 году работы выполнят на объектах, которые должны привести в порядок по решению суда.

— Диспетчерской службой МБУ «ГЦОДД» ведется контроль и учет заявок о неисправности светофорных объектов в Новосибирске. Заявки по ремонту и обслуживанию светофорных объектов выполняются в нормативные сроки, согласно ГОСТ, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Сколько денег потратят на ремонт светофоров в этом году, в городской администрации не сообщили.

21 мая на Выборной неизвестное транспортное средство повредило кабель в районе остановки «Жилмассив». И из-за этого упала стойка светофора. Сейчас ведутся работы по восстановлению светофора.

В мае в Новосибирске прошла серия задержаний, которые связаны со «светофорной аферой». Сразу несколько чиновников попали под следствия по этому делу. НГС вспомнил хронологию событий.