Сколько денег выделят на проектирование Дзержинской линии? Ответ мэрии Новосибирска

Следующая станция, которая появится на линии — «Гусинобродская» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотни миллионов выделят на документацию по продлению Дзержинской линии новосибирского метро. Об этом НГС сообщили в пресс-центре городской администрации.

По данным дептранса, в бюджете города на 2024 и 2025 годы на разработку проектной документации планируется потратить 600 миллионов рублей. В этом году — 400 миллионов рублей (360 миллионов рублей из областного бюджета, 40 миллионов рублей из городского), в 2025 году — 200 миллионов рублей (180 миллионов рублей из областного бюджета, 20 миллионов рублей из городского).

Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов ранее заявил, что работы над продолжением линии метро начнутся летом.

Недавно на комиссии по внесению изменений в Генплан начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин рассказал, что планируются продлить метро до «Экспоцентра», из-за того что в городе не хватает земли для депо. Также землю предложили зарезервировать в сторону микрорайона Стрижи для перспективной третьей линии.

