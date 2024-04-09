Решили скоротать время: водители устроили потасовку во время пробки — видео с Октябрьского моста

Водители немного потолкались, и разъехались Источник: видео vk.com/act54











В Новосибирске сегодня, 9 апреля, на Октярьском мосту два водителя что-то не поделили, посреди пробки вышли из своих автомобилей и устроили потасовку.

Видео с инцидентом опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Потасовка произошла утром 9 апреля Источник: vk.com/act54

— Сегодня утром на мосту водители не поделили дорогу и немного потолкались, но до серьезной драки не дошло. А потом, как ни в чем не бывало, сели по машинам и поехали дальше, — рассказали в сообществе очевидцы.



На видеозаписи водители покинули свои авто и начали толкаться. Весь мост тем временем сковала глухая пробка. Потом мужчины разошлись по своим машинам и отправились по своим делам. Часть новосибирцев отреагировали на произошедшее с юмором.



— Ну хоть побегали, размялись, — отметил один из пользователей



— Просто скучно в пробке стало, — поддержал шутку другой.

Другие сибиряки осудили водителей — на мосту и так ежедневно собирается пробка, и, по мнению комментаторов, поведение водителей во время затора неприемлемо.

Позже один из участников происшествия написал заявление в полицию на другого.



— По данному факту поступило заявление в Отдел полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются. В полицию обратился один из участников конфликта. Остальные участники устанавливаются, — отметили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Ранее НГС писал о том, что под Новосибирском подрались водители автомобилей. Двое в результате происшествия оказались в больнице, а в полиции начали проверку.

