«Внаглую забили перекресток наглухо»: водители выстроились в четыре ряда перед Бетонным переездом — видео

Водители таким поведением заблокировали движение и по Станционной, и не давали нормально выехать встречке с Бетонного переезда Источник: читатель НГС Евгений











В Новосибирске водитель фуры снял, как автомобилисты блокируют проезд по Станционной при повороте на Бетонный переезд — они забивают перекресток, выезжая в четыре полосы.

Он недоволен ограничениями, которые власти вводят для грузовиков, объясняя это борьбой с пробками. Водитель уверен — заторы образуются не из-за фур, и решил наглядно показать, почему на дорогах так тяжело сейчас ездить.

— Вот наши власти «борются» с пробками, чтобы фуры не ездили, но по факту, во многих случаях маленькие машины сами создают коллапс на дорогах. Я стою на выезд с Бетонного переезда налево, на Станционную. И разве вот так можно делать — переезд закрытый был и маленькие машинки забили перекресток наглухо. Все видят, что затор, и внаглую выезжают на забитый перекресток, — возмущен водитель фуры Евгений. — Нас винят в пробках, а сами «чудят».

Видео он снял во вторник, 2 апреля, около 18:00. На нем видно, что машины, которые едут со Станционной на Бетонный переезд, выстроились в четыре ряда и перекрыли движение по Станционной, собрав огромную пробку.

Источник: читатель НГС Евгений

За выезд на забитый перекресток водители могут получить штраф по статье 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков». Он составляет одну тысячу рублей.

— Самый оптимальный способ — это так называемая «вафельница». Это когда камеры, установленные на перекрестке, фиксируют, когда автомобиль выехал и где он остановился. Есть доказательства, что автомобиль стоит, но, насколько я знаю, у нас в России по ней никаких штрафов не выносят, — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).