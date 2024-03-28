«Как идти: по луже или по краю сугроба?»: в Ленинском районе дороги превратились в нечто — ходить там невозможно

Дорога на улице Танкистов похожа на полосу препятствий Источник: читательница НГС Светлана











В Ленинском районе Новосибирска растаял на дорогах снег и обнажил глубокие ямы, лужи, лед и грязь.

Фотографии дорог в редакцию НГС направила местная жительница Светлана (имя изменено по просьбе героини публикации). Судя по снимкам, пешеходам приходится преодолевать настоящие препятствия.

Дорога выглядит жутко Источник: читательница НГС Светлана











— Тротуар около поликлиники № 11 по улице Танкистов, 23. Хорошо, что уже рано светлеет и поздно темнеет, а то по темным улицам ходить вообще невозможно было бы, — рассуждает сибирячка.



Также женщина не понимает, как водить в детский сад ребенка — от дома на улице Фасадной, 25/1 и к детскому саду, расположенному по адресу улица Фасадная 25/2.

— Как водить — большой вопрос! По большой луже или по краю снежного сугроба, — сетует Светлана.

Кое-где тротуар напоминает каток Источник: читательница НГС Светлана











Ранее НГС писал о том, что новосибирскую улицу по колено залило талой водой. Жители уверяют, что в ней вязнут машины.

