Кондиционеры, туалеты и защита от зацеперов: как выглядят современные «Сибирские ласточки» — фоторепортаж

Две новые электрички серии ЭП2ДМ поступили в Новосибирск для перевозки пассажиров. Они будут курсировать на маршруте Новосибирск — Черепаново, а также до Барабинска и Татарска. Новые поезда разгоняются до 120 километров в час, оснащены местами для людей на коляске, а также держателями для велосипедов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по новенькому подвижному составу и узнал, в каких условиях теперь будут ездить пассажиры.