Кондиционеры, туалеты и защита от зацеперов: как выглядят современные «Сибирские ласточки» — фоторепортаж

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Новые электрички начнут курсировать с 1 апреля

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Состав вмещает 1050 пассажиров

Две новые электрички серии ЭП2ДМ поступили в Новосибирск для перевозки пассажиров. Они будут курсировать на маршруте Новосибирск — Черепаново, а также до Барабинска и Татарска. Новые поезда разгоняются до 120 километров в час, оснащены местами для людей на коляске, а также держателями для велосипедов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по новенькому подвижному составу и узнал, в каких условиях теперь будут ездить пассажиры.

Поезд состоит из 10 вагонов
Новые электрички начнут курсировать с 1 апреля
Для мамочек с колясками и для людей на инвалидных креслах предусмотрены выдвижные подножки у входной двери
Электропоезд оснащен системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдением и USB-разъемами

Как сообщили начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, до конца этого года в Новосибирскую область поступят еще 4 электропоезда серии ЭП2ДМ.

— Таким образом, к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35% от общего парка, — отметил Александр Грицай.

У этой модели отсутствуют выступающие части лестницы, что минимизирует возможность проезда для зацеперов
В новой модели состава в кабине машиниста стало больше места. Лобовая часть электровоза сделана из стеклопластика, что увеличивает обзор для бригады
Над входом в вагон встроены современные LCD-дисплеи, на которых можно увидеть маршрут поезда
Поезда также оснащены туалетами
Все информационные таблички в поезде продублированы шрифтом Брайля

Ранее из Новосибирска запустили электричку в Татарск. Время в пути составит около шести с половиной часов.

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