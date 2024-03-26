Дороги и транспорт Кондиционеры, туалеты и защита от зацеперов: как выглядят современные «Сибирские ласточки» — фоторепортаж
Кондиционеры, туалеты и защита от зацеперов: как выглядят современные «Сибирские ласточки» — фоторепортаж
Новые электрички начнут курсировать с 1 апреля
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Две новые электрички серии ЭП2ДМ поступили в Новосибирск для перевозки пассажиров. Они будут курсировать на маршруте Новосибирск — Черепаново, а также до Барабинска и Татарска. Новые поезда разгоняются до 120 километров в час, оснащены местами для людей на коляске, а также держателями для велосипедов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по новенькому подвижному составу и узнал, в каких условиях теперь будут ездить пассажиры.
Как сообщили начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, до конца этого года в Новосибирскую область поступят еще 4 электропоезда серии ЭП2ДМ.
— Таким образом, к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35% от общего парка, — отметил Александр Грицай.