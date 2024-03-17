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Лестничный спуск хотят отремонтировать к вокзалу Новосибирск-Южный

В городе выполнят проект работ

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок

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Подпорную стенку и лестничный спуск планируется отремонтировать к вокзалу Новосибирск-Южный. Муниципальное учреждение «Гормост» ищет подрядчика на разработку проектной и рабочей документации.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 марта. Начальная цена контракта составляет более 1,1 миллиона рублей. Работы проведут в несколько этапов.

— Основная цель разработки проектной документации состоит в определении видов работ по капитальному ремонту объекта для восстановления его эксплуатационного состояния, — сказано в документах.

Подать заявку на участие в закупке можно до 1 апреля

Подать заявку на участие в закупке можно до 1 апреля

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В техническом задании уточняется, что источником финансирования работ выступают средства бюджета Новосибирска. В рамках закупки необходимо разработать не менее двух вариантов инженерных решений по капремонту подпорной стенки и лестничного спуска.

Подать заявку на участие в закупке можно до 1 апреля. Определить исполнителя планируется 5 апреля.

В прошлом году в Новосибирске отремонтировали пешеходную лестницу на станции «Речной вокзал». Еще летом 2022 года экс-мэр Анатолий Локоть пообещал отремонтировать сооружение до ноября того же года, но сроки переносили несколько раз.

Весной 2023 года рядом с лестницей оборудовали альтернативный подъем, а летом в городе объявили закупку на ремонт лестницы. Работы на объекте завершились в сентябре прошлого года.

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