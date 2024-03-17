Лестничный спуск хотят отремонтировать к вокзалу Новосибирск-Южный

Подпорную стенку и лестничный спуск планируется отремонтировать к вокзалу Новосибирск-Южный. Муниципальное учреждение «Гормост» ищет подрядчика на разработку проектной и рабочей документации.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 марта. Начальная цена контракта составляет более 1,1 миллиона рублей. Работы проведут в несколько этапов.
— Основная цель разработки проектной документации состоит в определении видов работ по капитальному ремонту объекта для восстановления его эксплуатационного состояния, — сказано в документах.
В техническом задании уточняется, что источником финансирования работ выступают средства бюджета Новосибирска. В рамках закупки необходимо разработать не менее двух вариантов инженерных решений по капремонту подпорной стенки и лестничного спуска.
Подать заявку на участие в закупке можно до 1 апреля. Определить исполнителя планируется 5 апреля.
В прошлом году в Новосибирске отремонтировали пешеходную лестницу на станции «Речной вокзал». Еще летом 2022 года экс-мэр Анатолий Локоть пообещал отремонтировать сооружение до ноября того же года, но сроки переносили несколько раз.
Весной 2023 года рядом с лестницей оборудовали альтернативный подъем, а летом в городе объявили закупку на ремонт лестницы. Работы на объекте завершились в сентябре прошлого года.