Закончился ремонт скандальной лестницы на Речном вокзале — работы шли почти год

Лестницу на подъеме со станции метро «Речной вокзал» на улицу Восход закончили ремонтировать в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— Произведено обустройство новых лестничных маршей и промежуточных площадок из монолитного бетона. Восстановлены геометрические параметры ступеней, обеспечена их одинаковая ширина и высота. Это позволило открыть лестницу для пешеходов, — пояснили в муниципалитете.
Еще августе 2022 года, в ходе личного приема, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать лестницу до ноября 2022 года. Однако сроки постоянно переносили. Позже в мэрии заявили, что работы завершат до 31 января 2023 года, но и тогда подрядчик не успел с ремонтом. Проход к ней перекрывали, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца.
В мае мэрия начала искать нового подрядчика, а люди построили рядом с перекрытой лестницей свою. Ее даже выложили плиткой.