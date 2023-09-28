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Закончился ремонт скандальной лестницы на Речном вокзале — работы шли почти год

На ее реконструкцию выделили 5,9 миллиона рублей

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Изначально ее должны были восстановить до ноября 2022 года

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Лестницу на подъеме со станции метро «Речной вокзал» на улицу Восход закончили ремонтировать в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Произведено обустройство новых лестничных маршей и промежуточных площадок из монолитного бетона. Восстановлены геометрические параметры ступеней, обеспечена их одинаковая ширина и высота. Это позволило открыть лестницу для пешеходов, — пояснили в муниципалитете.

Еще августе 2022 года, в ходе личного приема, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать лестницу до ноября 2022 года. Однако сроки постоянно переносили. Позже в мэрии заявили, что работы завершат до 31 января 2023 года, но и тогда подрядчик не успел с ремонтом. Проход к ней перекрывали, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца.

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