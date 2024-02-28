В Новосибирске модернизируют 20 трамвайных вагонов — на это потратят 900 миллионов

В Новосибирске модернизируют 20 трамвайных вагонов, ее оценили в 900 миллионов рублей. 28 февраля для проведения работ выбрали подрядчика (название компании пока не указано в системе Госзакупок)
Заказчиком модернизации трамвайных вагонов моделей выступает муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт». В каждом из вагонов установят не менее восьми видеорегистраторов с привязкой к ГЛОНАСС-координатам, которые будут в режиме реального времени передавать изображение на экран в салоне водителя. Также подрядчик должен модернизировать кузов каждого вагона, кабину водителя, салон, установить травмобезопасные лобовые стекла. В трамваях установят системы отопления, вентиляции и выполнят прочие работы по оснащению.
Срок выполнения всех работ — до 31 декабря 2024 года. При этом на модернизацию одного трамвайного вагона у поставщика есть 60 календарных дней.
Ранее в Новосибирске определили подрядчика ремонта дороги на улице Выборной в Октябрьском районе. Работы будут выполнять в два этапа, на них потратят 198 миллионов рублей.