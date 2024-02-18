«Протискиваться сквозь толпу»: новосибирцы ругаются с водителями автобусов из-за закрытых передних дверей — кто прав

— Я постоянно езжу на работу и с работы на 14-м и 64-м автобусах. Уже неоднократно звонила с жалобой в автоколонну, они извиняются, но водители продолжают не открывать первую дверь. Что за отношение к пассажирам! Проезд оплачивается, автобус не их личное транспортное средство, где можно ответить, просто не хочу открывать, и всё. Вот 6 февраля возвращаюсь с работы на 64-м автобусе, салон полный, пришлось протискиваться опять сквозь толпу, — рассказала жительница Новосибирска.



Как объяснили в мэрии Новосибирска, в автобусах все двери, над которыми расположены надписи «Вход» и «Выход», должны функционировать по назначению.