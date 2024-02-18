«Протискиваться сквозь толпу»: новосибирцы ругаются с водителями автобусов из-за закрытых передних дверей — кто прав

С начала года в мэрию поступило три жалобы по поводу передних дверей в автобусах. Новосибирцы рассказывают, что водители часто не открывают переднюю дверь. При этом многие пассажиры уверены, что это нарушение. НГС узнал у мэрии, правильно ли долбиться в закрытую дверь и что делать, если водители не открывают.
В редакцию НГС обратилась читательница, которая рассказала, что некоторые водители «категорически» отказываются открывать переднюю дверь. Особенно это заметно в час пик, когда салон автобуса переполнен.
— Я постоянно езжу на работу и с работы на 14-м и 64-м автобусах. Уже неоднократно звонила с жалобой в автоколонну, они извиняются, но водители продолжают не открывать первую дверь. Что за отношение к пассажирам! Проезд оплачивается, автобус не их личное транспортное средство, где можно ответить, просто не хочу открывать, и всё. Вот 6 февраля возвращаюсь с работы на
Как объяснили в мэрии Новосибирска, в автобусах все двери, над которыми расположены надписи «Вход» и «Выход», должны функционировать по назначению.
— Согласно должностной инструкции водитель обязан открывать все двери транспортного средства при посадке / высадке пассажиров. Не открывание одной из дверей транспортного средства является прямым нарушением должностной инструкции, — заявили в пресс-центре администрации.
В Новосибирске ежедневно проверяют работу общественного транспорта, уверили в мэрии города. Сотрудники контрольно-ревизорского отдела МКУ «ЦУГАЭТ» выезжают на линейный контроль. Если же вы заметили конкретное обращение, то можно обратиться в «ЦУГАЭТ» по телефону
— Отдел в оперативном режиме предоставляет информацию о работе общественного транспорта, принимает меры по урегулированию спорных вопросов, по каждому конкретному случаю взаимодействует с перевозчиками для устранения допущенных нарушений водительским и кондукторским составом, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Перевозчикам автобусов, на которые пожаловалась читательница НГС, мэрия направила информацию о жалобах для проведения инструктажа с водителями.
В феврале в Новосибирске автобус пытался объехать пробку по дворам. Инцидент попал на видео, который НГС разобрал вместе с автоюристом.