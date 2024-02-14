На двух перекрестках Новосибирска установят дорожные камеры — показываем на карте

В Новосибирске ищут подрядчика, который поставит для города два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта превышает 23, 9 миллиона рублей.
Информация о проведении электронного аукциона появилась на сайте госзакупок 14 февраля. В документах сказано, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Устройства установят в Ленинском и Советском районах.
В описании объекта закупки уточняется, что речь идет в том числе о перекрестке улиц Титова и Троллейная. Комплекс будет отслеживать нарушения со стороны Расковой, Осипенко, Пермской, 1-го Петропавловского переулка. Камеры смогут фиксировать превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другое.
Еще одно устройство планируется разместить на пересечении Бердского шоссе и улицы Русской. Комплекс будет фиксировать нарушения ПДД со стороны Университетского проезда, проспекта Строителей, а также улицы Тихая.
— Год выпуска не ранее 2023 года, — сказано в документах.
Поставщик должен доставить товар до места установки, смонтировать оборудование на установленных и существующих опорах, выполнить пуско-наладочные работы и прочее. Срок поставки составляет 120 дней с даты заключения контракта.
Подать заявку на участие в закупке можно до 26 февраля, определить поставщика планируется 28 февраля.
В феврале в ГКУ НСО «ЦОДД» сообщили, что в 2024 году в Новосибирске установят 50 новых комплексов фотовидеофиксации. НГС нанес на карту устройства.