Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся в Новосибирске — где их установят

Для Новосибирска поставят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установят на шести дорожных участках города.
Информация о поиске поставщиков появилась на сайте госзакупок накануне, 9 февраля. Общая начальная цена трех контрактов превышает 73 миллиона рублей.
— Поставка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, — сказано в закупках.
В документах сказано, что устройства планируется разместить как на правом, так и на левом берегу города. В частности, комплекс фотовидеофиксации появится на пересечении улиц Немировича Данченко и Таймырской. Еще одно устройство установят на Одоевского, 1/10.
Камеры также могут разместить на пересечении Геодезической и Блюхера, перекрестке Котовского и Ватутина. В городе также появятся комплексы на дорогах на пересечениях Богдана Хмельницкого и Объединения, а также Богдана Хмельницкого и 25 Лет Октября.
— Заказчик вправе присутствовать при выполнении следующих видов работ: установка опор; монтаж основного оборудования комплекса ФВФ; монтаж контуров заземления, — сказано в одном из документов.
Подать заявки на участие в закупках можно до 20–22 февраля. Информацию о проведении аукционов разместило ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы».
Накануне стало известно, что в 2024 году в Новосибирске установят 50 новых комплексов фотовидеофиксации. НГС нанес на карту устройства, которые появятся на дорогах города.