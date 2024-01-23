«В бюджете на это денег нет»: дороги после прорывов теплотрасс отремонтирует СГК

Накануне, 22 января, в мэрии прошло расширенное заседание постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству, там обсуждали недавние коммунальные аварии. Там выступал и директор ООО «НТСК» (входит в СГК) Максим Рябенко. Среди прочего он сообщил, что о возмещении материального ущерба жителям представители компании будут говорить с пострадавшими по специально созданному для этого телефонному каналу.