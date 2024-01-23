«В бюджете на это денег нет»: дороги после прорывов теплотрасс отремонтирует СГК

Поврежденные от лопнувших теплотрасс дороги должны восстанавливаются в Новосибирске за счет Сибирской генерирующей компании. Об этом сегодня, 23 января, напомнили представители мэрии Новосибирска, участвовавшие в заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания.
— В бюджете города средства на это не предусмотрены, потому что вся ответственность за устранение последствий ложится на плечи СГК как виновника порыва. Полностью за свой счет и своими средствами, — прокомментировала начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Олеся Богомазова.
Представители СГК в ответ на вопрос НГС подтвердили, что дороги будут чиниться, поскольку это тоже входит в круг их обязанностей. Однако ремонт в холодное время года возможен только в зимнем варианте, где верхним покрытием служат бетон и плиты. Капитальный ремонт с укладкой асфальта можно проводить начиная с мая-июня, не раньше.
— Как правило, в течение нескольких дней успеваем, — прокомментировали представители компании в ответ на вопрос о сроках восстановления дорог. И добавили, что первоочередной задачей остается возобновление подачи тепла в дома.
Накануне, 22 января, в мэрии прошло расширенное заседание постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству, там обсуждали недавние коммунальные аварии. Там выступал и директор ООО «НТСК» (входит в СГК) Максим Рябенко. Среди прочего он сообщил, что о возмещении материального ущерба жителям представители компании будут говорить с пострадавшими по специально созданному для этого телефонному каналу.
Также 23 января губернатор области Андрей Травников поручил создать комиссию, которая займется расследованием причин коммунальных аварий на левом берегу. Возглавить комиссию должен замгубернатора Сергей Сёмка, который уже руководит оперативным штабом, по устранению аварии, организованный после введения в области режима ЧС. По словам вице-губернатора, комиссия должна заработать еще до устранения последствий аварии.