Трамваи и автобусы левобережья Новосибирска изменили маршрут из-за прорыва трубы на Котовского

Из-за крупной коммунальной аварии в районе на левобережье Новосибирска изменена схема движения общественного наземного транспорта. По данным мэрии Новосибирска, это продлится до устранения дефекта на теплотрассе, так в пресс-службе назвали крупную коммунальную аварию, о которой мы рассказываем в режиме онлайн.
Схему движения изменили на пяти маршрутах.
Трамваи:
№ 8 – пл. им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Титова, конечный остановочный пункт «Чистая Слобода»;
№ 10 – ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив»;
№ 15 – ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Широкая, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив».
Автобусы:
№ 5 – пл. Труда, ул. Станиславского, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее – по действующей схеме;
-№ 43 – ул. Титова, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее – по действующей схеме.
В Новосибирске следователи начали проверку после коммунальной аварии, которая произошла сегодня вечером на левом берегу города.