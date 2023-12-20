Реконструкция первой ВПП в Толмачево обойдется в 30 миллиардов рублей — на нее могут заключить концессию

В Новосибирской области могут заключить федеральную концессию для реконструкции первой взлетно-посадочной полосы. Как объяснил сегодня, 20 декабря, во время пресс-концеренции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, решение о концессии будет принимать Росавиация, а не власти региона.
— Реконструкция взлетно-посадочной полосы — дорогостоящий объект. Предварительная оценка стоимости под 30 миллиардов рублей. Имеется ввиду — со строительством новой полосы, реконструкция старой полосы. Конечно, говорить, что сегодня немедленно федеральный бюджет выделяет такие средства мы не можем. И по этому наши авиаторы просчитывают вариант привлечения частных денег и их возврат через умеренную надбавку на тарифы на обслуживание судов. Текущий статус пока - только проработка, — рассказал Андрей Травников.
Как добавил губернатор, сейчас ведется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Она идет за счет средств федерального бюджета. В следующем году эти работы будут продолжены.
— Мы не стоим перед проблемой, что завтра аэропорт встанет. Резервы у нас есть. Кстати, анонсирую, идет тщательный подсчет пассажиров и выявление 9-миллионого пассажира 2023 года. По прогнозу 9-миллионнный пассажир будет на этой неделе. Результат впечатляющий с приростом в полтора миллиона за год мы поставили очередной рекорд, — отметил губернатор Новосибирксой области.
Сегодня губернатор Новосибирской области подводит итоги 2023 года. НГС собрал все ответы главы региона в онлайн-трансляции.