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Срочно«Штормовое предупреждение» объявили в НСО
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«Обильные снегопады, метели»: Сибуправтодор объявил штормовое предупреждение в Новосибирской области

На трассах будет работать техника

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В Новосибирской области начнутся снегопады

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«Сибуправтор» объявил штормовое предупреждение из-за потепления и снегопадов в Новосибирской области. Оно также действует в соседних регионах.

— С 18-го по 21 декабря в Омской области, с ночи 20-го по 22 декабря в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях ожидается повышение температуры до -5 градусов, обильные снегопады, метели, — указано в предупреждении. — На федеральных автомобильных дорогах в усиленном режиме будут выполняться работы по очистке проезжей части.

В Сибуаправтодоре призвали водителей соблюдать дистанцию и выдерживать безопасную скорость на тех участках дорогш, где будет работать техника.

Ранее НГС писал о том, когда в Новосибирске изменится погода. Морозы уже уходят из региона.

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