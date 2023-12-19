«Обильные снегопады, метели»: Сибуправтодор объявил штормовое предупреждение в Новосибирской области

«Сибуправтор» объявил штормовое предупреждение из-за потепления и снегопадов в Новосибирской области. Оно также действует в соседних регионах.



— С 18-го по 21 декабря в Омской области, с ночи 20-го по 22 декабря в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях ожидается повышение температуры до -5 градусов, обильные снегопады, метели, — указано в предупреждении. — На федеральных автомобильных дорогах в усиленном режиме будут выполняться работы по очистке проезжей части.