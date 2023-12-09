Двигай задом: Ssangyong подбил соседа по потоку очень необычным способом — считаем нарушения на видео

Некоторые места как будто созданы для ДТП, причем для самых сюрреалистичных. Вот здесь, например, сошлись все факторы риска: узкое место, огромный мусоровоз и очень внимательный водитель китайского кроссовера. В результате на видео, снятое автомобильным регистратором, попала целая серия нарушений ПДД и очень эмоциональное объяснение автолюбителей (нам пришлось его обрезать: цензурных слов было мало). Запись НГС изучил вместе с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять, как должен был действовать водитель «китайца», и вспомнить, всегда ли нужно оставаться на месте аварии.
Эта авария произошла еще в конце ноября, кадры опубликовал телеграм-канал ru_chp. Черный Ssangyong подъезжает к узкому тоннелю, но проезд уже занят: едва ли не все свободное пространство перекрыл огромный КАМАЗ. Не обращая внимания на сигналы автомобиля сзади, водитель «китайца» также бодро жмет на газ... но уже переключив скорость на заднюю.
Похоже, в кроссовере отличная звукоизоляция: точно также мужчина за его рулем не обращает внимание ни на довольно громкий звук удара, ни на сигналы, которыми пострадавшая сторона призывает его вернуться на место ДТП.
— Единственный правильный вариант поведения водителя Ssangyong — раньше остановиться и пропустить встречный автомобиль. Задним ходом у нас ездить запрещено, но уж если решил вопреки правилам сдавать назад, то хотя бы смотреть внимательно, — комментирует видео автоюрист. — А затем он оставляет место ДТП, за что кодексом об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.
Правда такая же ответственность грозит и второму водителю: из жертвы аварии он тут же превращается в нарушителя ПДД.
— Согласно пункту 2.6.1 ПДД, если в аварии никто не пострадал, водитель может освободить проезжую часть, но только если движению других транспортных средств создается препятствие (например, скопилась пробка) и только предварительно зафиксировав положение автомобиля по отношению к объектам дорожной инфраструктуры, повреждения транспортных средств и так далее, — объяснила Мария Соловьева. — Но здесь речь только о том, чтобы отъехать в сторонку. То, что мы видим на записи, такое же оставление места ДТП.
В спорных ситуациях, или же если в аварии пострадал человек, участникам ДТП, стоило бы ждать сотрудников ГИБДД на местах.
Ранее НГС писал том, что новосибирцы сняли на видео разваливающий на ходу УАЗ «Патриот». Он едва не потерял полуось, но продолжает кататься по городу.