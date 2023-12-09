Двигай задом: Ssangyong подбил соседа по потоку очень необычным способом — считаем нарушения на видео

Похоже, в кроссовере отличная звукоизоляция: точно также мужчина за его рулем не обращает внимание ни на довольно громкий звук удара, ни на сигналы, которыми пострадавшая сторона призывает его вернуться на место ДТП.



— Единственный правильный вариант поведения водителя Ssangyong — раньше остановиться и пропустить встречный автомобиль. Задним ходом у нас ездить запрещено, но уж если решил вопреки правилам сдавать назад, то хотя бы смотреть внимательно, — комментирует видео автоюрист. — А затем он оставляет место ДТП, за что кодексом об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.