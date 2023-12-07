«Есть хоть один человек на земле, кто ни разу не ошибался?» Жена уволенного за посадку в поле самолета пилота обратилась к Путину

Сейчас их многие эксперты ругают. Но хоть один из этих экспертов пусть попробует посадить самолет почти со 170 людьми за спиной, включая 23 ребенка и женщину в третьем триместре беременности. Зная, что через 5 минут топливо закончится и самолет упадет вниз, как утюг. Хоть один из этих экспертов пусть попробует найти ровную площадку среди тайги и болот с высоты 6000 метров. Во всей округе это была единственная площадка — поле. Обучают пилотов сажать самолет в поле, предварительно облетев над этим полем на низкой высоте и только убедившись, что это безопасно.