«Нечего на халяву ездить»: сибирячка поругалась с кондуктором из-за «Карты школьника» — видео конфликта

На видео, предоставленном Мариной Горбачевой, слышно, как она заявила следующее:



— Если бы не было меня, вы бы сейчас высадили ребенка.



В ответ на это кондуктор сказала: «Нечего на халяву ездить». Кроме того, женщины поспорили о том, материлась сотрудница или нет. Со слов Марины, кондуктор попросила водителя остановить автобус, чтобы она вместе с дочерью вышли раньше времени. Однако они всё же успели доехать до нужной им остановки «Плехановский жилмассив».



— Мы проехали всего несколько остановок, — заявила Горбачева.

