«Нечего на халяву ездить»: сибирячка поругалась с кондуктором из-за «Карты школьника» — видео конфликта

Вечером 24 ноября жительница Новосибирска Марина Горбачева поссорилась с кондуктором автобуса № 3 из-за проблем с транспортной картой дочери.
По словам женщины, она ехала в автобусе вместе с двумя дочерьми, одна из которых — школьница. По ее словам, девочка пыталась оплатить проезд по транспортной карте. Терминал показал, что она находится в стоп-листе.
Марина утверждает, что это была лишь первая неоплаченная поездка дочери. Поэтому, предполагает сибирячка, на ее «Карту школьника» не могло быть наложено ограничений. Женщина отказалась оплачивать проезд девочки. Она сослалась на то, что в Новосибирске школьникам разрешили совершать до трех безбилетных поездок на муниципальном общественном транспорте (кроме метро).
На видео, предоставленном Мариной Горбачевой, слышно, как она заявила следующее:
— Если бы не было меня, вы бы сейчас высадили ребенка.
В ответ на это кондуктор сказала: «Нечего на халяву ездить». Кроме того, женщины поспорили о том, материлась сотрудница или нет. Со слов Марины, кондуктор попросила водителя остановить автобус, чтобы она вместе с дочерью вышли раньше времени. Однако они всё же успели доехать до нужной им остановки «Плехановский жилмассив».
— Мы проехали всего несколько остановок, — заявила Горбачева.
Что говорит перевозчик
НГС позвонила перевозчикам ООО «Автоальянс» и ООО «Автолига», которые обслуживают автобусный маршрут №3. В диспетчерской службе обеих компаний трубку взял один и тот же мужчина. Он поделился своей версией случившегося:
— По словам водителя и кондуктора, на остановке зашли женщина с двумя девочками и начали рассчитываться. Платят несколькими картами — и на последней, за второго ребенка, нет денег. Ей предлагают всё же рассчитаться, но другой картой, так как родитель. Она говорит, что есть решение мэрии, по которому, если у ребенка нет денег на карте, то его должны провозить бесплатно. На это — ей: «Какой раз она не может рассчитаться? Первый или второй? Вы-то мама. Рассчитывайтесь за нее». Она отвечает: «Нет, рассчитываться я не буду, я лучше выйду». И на Плехановской остановке они вышли.
По словам диспетчера, женщину с дочерьми не выгоняли из автобуса.
Ранее сибиряк поругался с кондуктором в автобусе № 34 — он вступился за женщину. В результате ему разбили телефон.