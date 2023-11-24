«Водитель был уже мертвый»: под Новосибирском пострадавших в смертельном ДТП из машин доставали очевидцы

— Я ехал со стороны Кемерова в Новосибирск, ДТП произошло километрах в пяти от города. Я видел, как фура пошла на обгон в сторону Кемерова, и еле успела вернуться в свою полосу после этого манёвра. А следующий за ней Daewoo Nexia не успел: врезался в Honda Freed и отлетел на встречку, где столкнулся уже с грузовиком Man, — рассказал НГС Грабарь.

