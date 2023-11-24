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СрочноОчевидцы доставали пострадавших из машин после ДТП
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«Водитель был уже мертвый»: под Новосибирском пострадавших в смертельном ДТП из машин доставали очевидцы

Они действовали до приезда спасателей и медиков

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От столкновения один автомобиль отбросило на движущийся по встречке грузовик марки Man

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Очевидец ночного ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области рассказал НГС подробности смертельной аварии, где погиб 34-летний мужчина. Алексей Грабарь — один из тех, кто вытаскивал пострадавших, пока на место ехали спасатели и медики.

— Я ехал со стороны Кемерова в Новосибирск, ДТП произошло километрах в пяти от города. Я видел, как фура пошла на обгон в сторону Кемерова, и еле успела вернуться в свою полосу после этого манёвра. А следующий за ней Daewoo Nexia не успел: врезался в Honda Freed и отлетел на встречку, где столкнулся уже с грузовиком Man, — рассказал НГС Грабарь.

Очевидцы вызвали спасателей и скорую. По словам Алексея, медики приехали минут через семь, спасатели — тоже довольно оперативно.

— Мы времени не теряли тоже: начали вытаскивать пострадавших. Водитель Daewoo был уже мертвый: ни дыхания, ни пульса. У одного парня-пассажира автомобиля были переломаны ноги, у второго — оторван кусок уха и серьезная травма головы. Женщине в Honda зажало ноги и вроде переломало рёбра. У грузовика пострадал только бампер, — добавил Грабарь.

В середине октября в ДТП под Новосибирском погибли три человека.

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