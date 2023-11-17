В Толмачево приехал прокурор — из Новосибирска в Узбекистан не может улететь сломанный самолет

В Новосибирске в аэропорту Толмачево задержали самолет в Узбекистан. Рейс в Фергану должен был вылететь в 01:55, но у самолета выявили технические неисправности. В здание аэропорта приехал транспортный прокурор Владимир Картавенко.
— Сегодня в международном аэропорту Новосибирск по причине технической неисправности воздушного судна объявлена задержка выполнения авиарейса авиакомпании UzbekistanAirways в город Фергана. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, — рассказали в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.
Прокурор организовал выездной прием граждан. Сейчас на месте работают его помощники. На сайте аэропорта Толмачево есть информация, что вылет самолета перенесли на 15:30.
НГС также отправил запрос в авиакомпанию.
В начале ноября самолет из Сургута в Новосибирск вернулся в аэропорт после вылета. Решение приняли из-за технической проблемы.