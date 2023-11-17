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Срочно15 нарушений в расследовании посадки самолета
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В Толмачево приехал прокурор — из Новосибирска в Узбекистан не может улететь сломанный самолет

Пассажиры ожидают вылета больше 12 часов

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Самолет должен был вылететь ночью

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В Новосибирске в аэропорту Толмачево задержали самолет в Узбекистан. Рейс в Фергану должен был вылететь в 01:55, но у самолета выявили технические неисправности. В здание аэропорта приехал транспортный прокурор Владимир Картавенко.

— Сегодня в международном аэропорту Новосибирск по причине технической неисправности воздушного судна объявлена задержка выполнения авиарейса авиакомпании UzbekistanAirways в город Фергана. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, — рассказали в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажиры зарегестрировались на рейс

Пассажиры зарегестрировались на рейс

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Прокурор организовал выездной прием граждан. Сейчас на месте работают его помощники. На сайте аэропорта Толмачево есть информация, что вылет самолета перенесли на 15:30.

НГС также отправил запрос в авиакомпанию.

В начале ноября самолет из Сургута в Новосибирск вернулся в аэропорт после вылета. Решение приняли из-за технической проблемы.

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