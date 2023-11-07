Самолет из Сургута вылетел в Новосибирск, но ему пришлось вернуться

7 ноября самолет из Сургута в Новосибирск вернулся в аэропорт после вылета. Решение приняли из-за технической проблемы.
Об инциденте сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Самолет компании Utair вернулся в аэропорт Сургута в 04:13 по местному времени (02:13 — по новосибирскому). Посадка прошла в штатном режиме.
— Причина возврата воздушного судна в аэропорт вылета — техническая, проблема с системой наддува, — объяснили в транспортной прокуратуре.
Пассажиры вылетели резервным бортом в 06:10. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при техобслуживании воздушного судна.
На прошлой неделе в Толмачево у самолета отказал реверс двигателя после посадки. На борту находились 77 человек.