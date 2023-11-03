В Толмачево у самолета после посадки отказал реверс двигателя — он отвечает за торможение

В Толмачево в Новосибирске у самолета S7 отказал реверс двигателя после посадки. По данным издания ТАСС, на борту самолета находились 77 человек.
У самолета Embraer отказал реверс двигателя, который отвечает за торможение и сокращение тормозного пути. Борт принадлежит компании S7. При посадке никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
— Произошел отказ реверса силовой установки после посадки уже в аэропорту. Реверс используется для торможения, для того чтобы сократить тормозной путь. Проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов, — цитируют в ТАСС своего источника.
Корреспондент НГС запросила информацию у пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На момент публикации информации не было.
В Барнауле лось чуть не парализовал работу местного аэропорта. Он слишком близко подходил к взлетно-посадочным полосам.