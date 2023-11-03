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В Толмачево у самолета после посадки отказал реверс двигателя — он отвечает за торможение

На борту было 77 человек

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При происшествии никто не пострадал

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В Толмачево в Новосибирске у самолета S7 отказал реверс двигателя после посадки. По данным издания ТАСС, на борту самолета находились 77 человек.

У самолета Embraer отказал реверс двигателя, который отвечает за торможение и сокращение тормозного пути. Борт принадлежит компании S7. При посадке никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

— Произошел отказ реверса силовой установки после посадки уже в аэропорту. Реверс используется для торможения, для того чтобы сократить тормозной путь. Проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов, — цитируют в ТАСС своего источника.

Корреспондент НГС запросила информацию у пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На момент публикации информации не было.

В Барнауле лось чуть не парализовал работу местного аэропорта. Он слишком близко подходил к взлетно-посадочным полосам.

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