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СрочноЛось помешал работе аэропорта в Барнауле
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«Был вблизи полос»: лось помешал работе аэропорта в Барнауле — пришлось вызывать специалистов

Животное увезли как можно дальше

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Лось чувствует себя прекрасно

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В Барнауле лось чуть не парализовал работу местного аэропорта. Он слишком близко подходил к взлетно-посадочным полосам. В итоге его пришлось усыпить и увезти подальше. Об инциденте сообщили в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».


— Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлётами и посадками самолётов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников, — объяснили в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». — Когда стало понятно, что уходить незваный гость никуда не собирается, хозяева территории обратились в охотуправление. Нахождение лося вблизи взлётно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта.

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Видео: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Специалисты Минприроды Алтайского края и зоопарка обездвижили животное с помощью наркоза и увезли подальше от города. Лося осмотрели, вывели из наркоза и пожелали удачи на новом месте обитания.

В начале октября самолет из Владивостока не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за собаки.

ЛосьСамолетБарнаулАэропорт Барнаула
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