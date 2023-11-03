«Был вблизи полос»: лось помешал работе аэропорта в Барнауле — пришлось вызывать специалистов

В Барнауле лось чуть не парализовал работу местного аэропорта. Он слишком близко подходил к взлетно-посадочным полосам. В итоге его пришлось усыпить и увезти подальше. Об инциденте сообщили в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».
— Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлётами и посадками самолётов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников, — объяснили в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». — Когда стало понятно, что уходить незваный гость никуда не собирается, хозяева территории обратились в охотуправление. Нахождение лося вблизи взлётно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта.
Специалисты Минприроды Алтайского края и зоопарка обездвижили животное с помощью наркоза и увезли подальше от города. Лося осмотрели, вывели из наркоза и пожелали удачи на новом месте обитания.
В начале октября самолет из Владивостока не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за собаки.