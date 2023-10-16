На станции «Заельцовская» проведут капитальный ремонт освещения — он затронет пассажирскую платформу

В Новосибирске проведут капитальный ремонт освещения на станции метро «Заельцовская». За работы готовы заплатить 8 миллионов 670 тысяч рублей.



Поиск подрядчика, который сделает ремонт, начал МУП «Новосибирский метрополитена». Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Освещение заменят на пассажирской платформе, подплатформенном участке, в служебных помещениях. Специалисты демонтируют светильники, кабели, и прочее оборудование, и установят новое.

