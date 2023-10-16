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На станции «Заельцовская» проведут капитальный ремонт освещения — он затронет пассажирскую платформу

За работы готовы заплатить почти 9 миллионов рублей

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Освещение должны отремонтировать до 10 апреля

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В Новосибирске проведут капитальный ремонт освещения на станции метро «Заельцовская». За работы готовы заплатить 8 миллионов 670 тысяч рублей.

Поиск подрядчика, который сделает ремонт, начал МУП «Новосибирский метрополитена». Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Освещение заменят на пассажирской платформе, подплатформенном участке, в служебных помещениях. Специалисты демонтируют светильники, кабели, и прочее оборудование, и установят новое.

— Работы производятся в рабочие дни, в период с 01:00 до 05:00 в ночное время, — указано в документах о торгах.

Гарантийный срок на работы составляет два года. Подрядчика выберут 9 ноября. Он должен закончить ремонт до 10 апреля 2024 года.

На прошлой неделе у станции метро «Октябрьская» резко затормозил поезд. По словам сибирячки Евгении, которая была в вагоне, многие пассажиры едва удержались, чтобы не упасть. В «Новосибирском метрополитене» объяснили, почему такое происходит.

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