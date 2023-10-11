Десяток автобусов встал на Октябрьском мосту в Новосибирске — что произошло

Жители Новосибирска заметили несколько автобусов, которые выстроились в ряд на Октябрьском мосту. Видео общественного транспорта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
«На Октябрьском мосту по какой-то причине остановилось большое количество общественного транспорта», — написал автор поста.
Как оказалось, общественный транспорт ждал болельщиков после матча новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Как сообщали в пресс-центре мэрии, общественный транспорт развозит пассажиров от остановочного пункта «Метро "Спортивная"» в направлении станций метрополитена «Речной вокзал», «Студенческая» и «Площадь Маркса».
Ранее в Новосибирске на улице Большевистской образовалась многокилометровая пробка из-за нескольких ДТП. Очевидцы сообщают, что из общественного транспорта вышли пассажиры, которые отправились пешком по дороге.