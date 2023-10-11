«Люди по валунам пытаются прыгать»: разрыли часть дороги, которую пол-лета ремонтировали в Новосибирске

В Новосибирске на улице Есенина вскрыли часть асфальта и поребрики у остановки «Национальная». Здесь пол-лета ремонтировали дорогу по БКД.
— Еще утром шла вчера все было нормально, а вечером вот такое безобразие. Автобус не может посадить пассажиров. Люди по этим кускам, валунам пытаются прыгать, — возмущена корреспондент НГС Александра Бруня. — Пол-лета жители Есенина не могли спать и терпели ремонт дороги. В итоге осенью они благополучно все вот здесь перерыли.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
После ремонта улицу Есенина сильно затапливало вовремя дождей. В мэрии заявили, что ливневки работают исправно и подтопления кратковременны.
Вчера стало известно, что в Новосибирске снесли красивую остановку возле Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило — на павильоне были изображены животные.