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«Люди по валунам пытаются прыгать»: разрыли часть дороги, которую пол-лета ремонтировали в Новосибирске

Работы провели напротив остановки

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Пассажиром приходится передвигаться по валунам

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В Новосибирске на улице Есенина вскрыли часть асфальта и поребрики у остановки «Национальная». Здесь пол-лета ремонтировали дорогу по БКД.

— Еще утром шла вчера все было нормально, а вечером вот такое безобразие. Автобус не может посадить пассажиров. Люди по этим кускам, валунам пытаются прыгать, — возмущена корреспондент НГС Александра Бруня. — Пол-лета жители Есенина не могли спать и терпели ремонт дороги. В итоге осенью они благополучно все вот здесь перерыли.

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Видео: Александра Бруня

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

После ремонта улицу Есенина сильно затапливало вовремя дождей. В мэрии заявили, что ливневки работают исправно и подтопления кратковременны.

Вчера стало известно, что в Новосибирске снесли красивую остановку возле Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило — на павильоне были изображены животные.

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