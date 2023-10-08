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СрочноВ Новосибирске не могут построить важные проекты
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В Минтрансе объяснили, почему в проекте новой развязки «кольца ада» убрали быстрый проезд с Ватутина на Широкую

Водителям придется непросто

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Кольцо с площади Труда убрали, а вместе с ним и быстрый проезд с улицы Ватутина на Широкую и Станиславского

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Быстрый проезд с улицы Ватутина на Широкую по площади Труда пришлось убрать из-за требований к непрерывности движения. Об этом сообщили корреспонденту НГС в Минтрансе Новосибирской области.

— Согласно предусмотренным основным технико-экономическим показателям, принятая категория дороги — магистральная улица общегородского значения непрерывного движения. Кроме того, особыми условиями проектирования развязки по улице Большевистская и площадь Труда — площадь Энергетиков требовалось обеспечить проектное решение с учетом непрерывного движения во всех направлениях во всех сочетаниях. Таким образом, в проектных решениях отсутствуют пересечения транспортных потоков в одном уровне, при этом движение автотранспорта по данным развязкам не предполагает наличия светофоров, — ответили на запрос редакции НГС в Минтрансе Новосибирской области.

Из-за этого водителям придется проезжать не только площадь Труда, но и площадь Энергетиков — где разворачиваться и возвращаться.

Мы смоделировали три пути, которыми смогут воспользоваться водители. И каждый из них займет очень много времени.

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