В Минтрансе объяснили, почему в проекте новой развязки «кольца ада» убрали быстрый проезд с Ватутина на Широкую

Быстрый проезд с улицы Ватутина на Широкую по площади Труда пришлось убрать из-за требований к непрерывности движения. Об этом сообщили корреспонденту НГС в Минтрансе Новосибирской области.
— Согласно предусмотренным основным технико-экономическим показателям, принятая категория дороги — магистральная улица общегородского значения непрерывного движения. Кроме того, особыми условиями проектирования развязки по улице Большевистская и площадь Труда — площадь Энергетиков требовалось обеспечить проектное решение с учетом непрерывного движения во всех направлениях во всех сочетаниях. Таким образом, в проектных решениях отсутствуют пересечения транспортных потоков в одном уровне, при этом движение автотранспорта по данным развязкам не предполагает наличия светофоров, — ответили на запрос редакции НГС в Минтрансе Новосибирской области.
Из-за этого водителям придется проезжать не только площадь Труда, но и площадь Энергетиков — где разворачиваться и возвращаться.
Мы смоделировали три пути, которыми смогут воспользоваться водители. И каждый из них займет очень много времени.