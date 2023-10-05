Как попасть с Ватутина на Широкую после открытия развязок на «кольце ада» — три варианта (ни один вам не понравится)

В Новосибирске вместе со сдачей четвертого моста должны открыть и многоуровневую развязку на площади Труда и Энергетиков. Она спроектирована таким образом, что теперь быстро попасть с улицы Ватутина на Широкую или Станиславского невозможно.
«Кольцо ада» на площади Труда позволяло автомобилистам спокойно проехать по нему. Сейчас оно превратилось в ракету. Автомобилисты не смогут проехать сразу, потому что второй ярус развязки по Ватутина отведен под трамвай.
С улицы Ватутина без проблем можно будет попасть только на Центральный и Димитровский мосты, а также на улицу Станционную.
Для того чтобы проехать на Широкую или Станиславского, придется воспользоваться одним из трех путей. Мы смоделировали их выше на видео.
Жительница Бердска была наслышана о часовых заторах на «кольце ада» и решила пробки избежать. В итоге это обернулось еще большим ожиданием и крайне гневными высказываниями в адрес организации движения на левом берегу.