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Как попасть с Ватутина на Широкую после открытия развязок на «кольце ада» — три варианта (ни один вам не понравится)

Кольца превратились в ракеты и отрезали один из транспортных потоков

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Любой из трех вариантов предполагает проезд развязки дважды

Видео: Юрий Орлов, Антон Дигаев

В Новосибирске вместе со сдачей четвертого моста должны открыть и многоуровневую развязку на площади Труда и Энергетиков. Она спроектирована таким образом, что теперь быстро попасть с улицы Ватутина на Широкую или Станиславского невозможно.

«Кольцо ада» на площади Труда позволяло автомобилистам спокойно проехать по нему. Сейчас оно превратилось в ракету. Автомобилисты не смогут проехать сразу, потому что второй ярус развязки по Ватутина отведен под трамвай.

С улицы Ватутина без проблем можно будет попасть только на Центральный и Димитровский мосты, а также на улицу Станционную.

Для того чтобы проехать на Широкую или Станиславского, придется воспользоваться одним из трех путей. Мы смоделировали их выше на видео.

Жительница Бердска была наслышана о часовых заторах на «кольце ада» и решила пробки избежать. В итоге это обернулось еще большим ожиданием и крайне гневными высказываниями в адрес организации движения на левом берегу.

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