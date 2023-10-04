«Часами разглядывают три царапинки»: водители высказались о причинах новосибирских пробок

— Имею опыт вождения и в Барнауле, и в Новосибирске. После Барнаула действительно кажется, что в Новосибирске хаос, но это не так! Не нужно тупить на дороге! Новосибирск не Барнаул — здесь пропустят, дадут перестроиться, а в Барнауле если встал не в свой ряд перед светофором — пиши пропало… В бочину тебе влезут, но не пропустят! Очень тормозной и медленный город Барнаул после Новосибирска, это про стиль вождения. Про организацию движения соглашусь: в Барнауле все гораздо продуманнее, и видна работа дорожных служб, — считает другой водитель.

