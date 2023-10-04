«Часами разглядывают три царапинки»: водители высказались о причинах новосибирских пробок

На НГС вышла авторская колонка водителя с 26-летнем стажем. По его мнению, в Барнауле участники движения чаще самостоятельно оформляют мелкие ДТП, что позволяет снизить количество пробок. Также это не задерживает других водителей и позволяет разгрузить инспекторов ГИБДД. В комментариях к публикации разгорелась дискуссия. Публикуем самые интересные точки зрения.
— У нас во Владивостоке почти 80% так. Сам зарисовал, сам оформил европротокол и все! Главное — позвонить и сказать место аварии и марки авто. Стоять и тупить нет смысла. Европротокол для этого и создавали, — заявил Гость.
— Имею опыт вождения и в Барнауле, и в Новосибирске. После Барнаула действительно кажется, что в Новосибирске хаос, но это не так! Не нужно тупить на дороге! Новосибирск не Барнаул — здесь пропустят, дадут перестроиться, а в Барнауле если встал не в свой ряд перед светофором — пиши пропало… В бочину тебе влезут, но не пропустят! Очень тормозной и медленный город Барнаул после Новосибирска, это про стиль вождения. Про организацию движения соглашусь: в Барнауле все гораздо продуманнее, и видна работа дорожных служб, — считает другой водитель.
— Это да, стоят, часами разглядывают свои три царапинки, а люди в пробке томятся. Это еще первый снег не выпал! — выразил солидарность автору Гость.
— А кто будет кормить семьи аваркомов, умник? Новосибирск — это про деньги, — заявил другой незарегистрированный пользователь.
— С автором согласен лишь отчасти. ГИБДД надо работать заставлять, а не давать им шанс вообще не приезжать. Их и так при ДТП часами ждут. А оформить самим — играть в рулетку со страховыми, — считает пользователь 951.
— Можно вечно лить этот елей в уши. Почему бы так не сделать...а вот так бы лучше было бы, а вон там работает. Ничего не будет работать, пока люди сами не исправятся... как на дорогах, так и в головах. Однозначно могу сказать, что новосибирцы стали грубее многократно во всех сферах деятельности, — поделился мнением 280931003.
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