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В Новосибирске Nissan попытался объехать аварию по тротуару, но ему преградила путь пешеход — что было дальше

Сибирячка сняла происшествие на видео

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Жительница встала перед автомобилем

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В Новосибирске Nissan попытался заехать на тротуар, но ему не дала это сделать пешеход. Инцидент на остановке «поселок РМЗ» попал на видео. Как рассказала подписчица группы «АСТ-54», водитель хотел объехать пробку, которая появилась из-за аварии, по тротуару.

— Подъехал вплотную к ногам, сигналил, чтобы я ушла, крыл матом, но когда начала его снимать, вся уверенность куда-то ушла и решил поехать постоять как все, — процитировали в АСТ-54 автора видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел на Бердском шоссе

Видео: АСТ-54

Автомобиль, как можно увидеть на видео, немного заехал на тротуар на пешеходном переходе. Так как у него появилось препятствие, он несколько раз просигналил и съехал с тротуара.

В Новосибирске все чаще замечают автомобили, которые бросают на трамвайных путях. НГС вычислил одного из нарушителей, а также собрали ещё несколько примеров хамского поведения на дороге.

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