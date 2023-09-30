В Новосибирске Nissan попытался объехать аварию по тротуару, но ему преградила путь пешеход — что было дальше

В Новосибирске Nissan попытался заехать на тротуар, но ему не дала это сделать пешеход. Инцидент на остановке «поселок РМЗ» попал на видео. Как рассказала подписчица группы «АСТ-54», водитель хотел объехать пробку, которая появилась из-за аварии, по тротуару.
— Подъехал вплотную к ногам, сигналил, чтобы я ушла, крыл матом, но когда начала его снимать, вся уверенность куда-то ушла и решил поехать постоять как все, — процитировали в АСТ-54 автора видео.
Автомобиль, как можно увидеть на видео, немного заехал на тротуар на пешеходном переходе. Так как у него появилось препятствие, он несколько раз просигналил и съехал с тротуара.
В Новосибирске все чаще замечают автомобили, которые бросают на трамвайных путях. НГС вычислил одного из нарушителей, а также собрали ещё несколько примеров хамского поведения на дороге.