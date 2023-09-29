Районная администрация заказала авто почти за 4 миллиона - что за машину должны привезти в Новосибирскую область

Администрация Чулымского района Новосибирской области ищет поставщика, который предоставит ей новый микроавтобус «ГАЗель Next» или эквивалент за 3,7 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы закупок.
К автобусу предъявлены следующие требования: он должен быть выпущен не раньше 2023 года, включать в себя не менее 17 посадочных мест, а также иметь газовый или бензиновый двигатель.
Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе — 29 сентября. Согласно контракту, автобус должен быть поставлен не позже 25 ноября. Поставщик будет определен по результатам электронного аукциона. Автобус будет оплачен из бюджета районной администрация.
НГС несколько раз звонил в администрацию Чулымского района, там дали номер ответственного за госзакупки, но связаться с ним на момент публикации не удалось. НГС направил запрос в районную администрацию с просьбой рассказать, в каких целях будет использоваться «ГАЗель».
В июле НГС рассказывал о том, что в Новосибирске искали того, кто предоставит новосибирским депутатам Госдумы автомобили с экипажами. За это подрядчику были готовы заплатить более 872 тысячи рублей.