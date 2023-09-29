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Районная администрация заказала авто почти за 4 миллиона - что за машину должны привезти в Новосибирскую область

Транспорт должен быть выпущен не раньше 2023-го, говорится в описании закупки

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Микроавтобус должны привезти к 25 ноября

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Администрация Чулымского района Новосибирской области ищет поставщика, который предоставит ей новый микроавтобус «ГАЗель Next» или эквивалент за 3,7 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы закупок.

К автобусу предъявлены следующие требования: он должен быть выпущен не раньше 2023 года, включать в себя не менее 17 посадочных мест, а также иметь газовый или бензиновый двигатель.

Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе — 29 сентября. Согласно контракту, автобус должен быть поставлен не позже 25 ноября. Поставщик будет определен по результатам электронного аукциона. Автобус будет оплачен из бюджета районной администрация.

НГС несколько раз звонил в администрацию Чулымского района, там дали номер ответственного за госзакупки, но связаться с ним на момент публикации не удалось. НГС направил запрос в районную администрацию с просьбой рассказать, в каких целях будет использоваться «ГАЗель».

В июле НГС рассказывал о том, что в Новосибирске искали того, кто предоставит новосибирским депутатам Госдумы автомобили с экипажами. За это подрядчику были готовы заплатить более 872 тысячи рублей.

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ГазельЧулымЧулымский районНовосибирск
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