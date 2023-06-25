«Запрещается грубое поведение»: экипажи с автомобилями ищут для новосибирских депутатов Госдумы

В Новосибирске ищут подрядчика, который предоставит автомобили с экипажами для транспортного обслуживания депутатов Госдумы Федерального Собрания от Новосибирской области. За работы готовы заплатить более 872 тысяч рублей.
Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает управление делами губернатора и правительства региона.
— Требования к исполнителю: предоставление по одному экипажу на каждое транспортное средство; обеспечить выезд заказчика в любую точку Новосибирской области круглосуточно, ежедневно, в выходные и праздничные дни, — указано в документах.
Победитель аукциона будет предоставлять автомобили по заявкам как в рабочие, так и нерабочие дни. Ежедневно специалисты будут проводить медосмотр экипажей, а также предрейсовый техосмотр машин. Максимальное количество автомобилей, которые подрядчик должен предоставить в один и тот же промежуток времени, — шесть транспортных средств.
В закупке имеются требования как к водителям, так и автомобилям. В частности, внешний вид водителя машины должен соответствовать классическому стилю одежды, а стиль и манера езды — спокойными, уверенными, с соблюдением ПДД.
— Запрещается предвзятое отношение к клиенту и грубое поведение, — отмечается в закупке. — Водитель отвечает вежливо на вопросы клиента и при необходимости консультирует.
В автомобиле не должно пахнуть табаком или алкоголем, а все посадочные места необходимо оборудовать ремнями безопасности. Кузов и салон транспортного средства подрядчик должен держать в чистоте.
Оказание услуг по транспортному обслуживанию депутатов делится на три этапа. Первый действует с момента заключения контракта по 31 августа этого года, второй этап — с 1 сентября по 31 октября 2023 года. Третий этап проходит с 1 по 30 ноября этого года.
— Заказчик не может определить необходимый объем ежемесячных услуг. Оплата оказанных услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, — сказано в документах.
НГС направил запрос в управление делами губернатора и правительства региона с просьбой прокомментировать закупку.
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