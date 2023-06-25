«Запрещается грубое поведение»: экипажи с автомобилями ищут для новосибирских депутатов Госдумы

Победитель аукциона будет предоставлять автомобили по заявкам как в рабочие, так и нерабочие дни. Ежедневно специалисты будут проводить медосмотр экипажей, а также предрейсовый техосмотр машин. Максимальное количество автомобилей, которые подрядчик должен предоставить в один и тот же промежуток времени, — шесть транспортных средств.

