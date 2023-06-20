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Для главврача бердской больницы ищут вежливого личного водителя — сколько ему готовы платить

Он должен следовать правилам делового этикета и следить за внешним видом

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Водителя ищут для главного врача больницы

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Бердская центральная городская больница ищет персонального водителя для главного врача. Ему обещают зарплату в размере от 50 000 рублей.

Объявление опубликовали на сайте Hh.ru 16 июня. В нем говорится о том, что водитель должен безопасно управлять автомобилем и соблюдать правила, пользоваться картами и навигаторами, грамотно реагировать на внештатные ситуации.

На должность ищут водителя с опытом работы 3–6 лет

На должность ищут водителя с опытом работы 3–6 лет

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«Вежливо общаться с полицией и участниками дорожного движения, обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, плавно трогаться с места, выбирая безопасную траекторию движения и способы маневрирования, контролировать эмоции в отношении других участников движения и пассажиров, следовать правилам делового этикета» — такие обязанности перечислены на странице вакансии.

Также водитель должен следить за техническим состоянием автомобиля и следить за своим внешним видом, следовать правилам корпоративной культуры учреждения.

По информации с сайта Бердской центральной городской больницы, главный врач учреждения — Елена Геннадьевна Тоцкая.

По телефону, указанному на странице вакансии, журналисту НГС ответили, что водителя ищут для главного врача больницы. Журналист позвонил специалисту по связям с общественностью, но на звонок не ответили. НГС позвонил главному врачу Елене Тоцкой, но она не смогла ответить на вопросы, так как была на совещании.

Редакция направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы выяснить, для каких целей руководителю больницы нанимают персонального водителя.

Ранее специалисты сервиса «Зарплата.ру» составили рейтинг высокооплачиваемых медиков Новосибирской области. Некоторые специалисты могут рассчитывать на зарплату в 300 000 рублей.

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